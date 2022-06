Leonard León se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que Karla Tarazona comentara que no dejó viajar a Disney a sus hijos. Además, la conductora ha expresado en reiteradas oportunidades que él no es un padre presente, ya que no visita a sus hijos, ni corresponde con la manutención.

¿Cómo celebró Leonard León su cumpleaños?

El cantante celebró su cumpleaños con la madre de su hija, Olenka Cuba, con quien lleva 4 años de relación. A través de sus historias de Instagram la pareja demostró su felicidad en un romántico almuerzo.

Olenka Cuba le dedicó un mensaje mediante sus redes sociales. “ Salud mi amor, un añito más de vida. Yo con limonada nomás”, expresó la madre de su pequeña.

Enfrentamiento entre Karla Tarazona y Leonard León

Karla Tarazona reveló que Leonard se negó a firmar el permiso de viaje de sus hijos, quienes se iban de vacaciones a Disney en julio próximo. Ella alzó su voz de protesta contra su exesposo: “Quitó el sueño a tres criaturas”, arremetió.

Además, la expareja ha presentado varias peleas por la manutención de sus hijos. La conductora sostuvo que el cantante realizó otra demanda para variar el monto acordado. “ Él quiere pasar 250 soles por cada niño “, expresó indignada.

Leonard León celebra su cumpleaños. Foto: captura/ Instagram

