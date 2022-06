Janet respalda a Jazmín Pinedo por encarar a Magaly: “Le dijo lo que muchas pensamos”

¡La felicita! Janet Barboza aplaudió las declaraciones que brindó Jazmín Pinedo para enfrentar a Magaly Medina, quien criticó duramente a la ‘Chinita’ por su entrevista a Jefferson Farfán.

A través de sus redes sociales, la popular ‘Rulitos’ destacó la fortaleza que tuvo la conductora de “Más espectáculos” para defenderse e increpar a la figura de ATV.

Janet Barboza apoya a Jazmín Pinedo

La presentadora de “América hoy”, además de apoyar a la ‘Chinita’, aprovechó esta oportunidad para arremeter contra Magaly, a consecuencia de todos los enfrentamientos que han protagonizado anteriormente.

“Se alimenta del miedo que le tienen muchas mujeres en este país, sobre todo las jóvenes, que le tienen terror y aguantan se les humille y deshonre”, precisó

Inmediatamente, resaltó el valor de Jazmín para decirle sus verdades a Medina: “He aquí una mujer joven con los ovarios bien puestos que le dice lo que muchas pensamos (de ella). Vergüenza debe darte ir tras el pingüino mientras le cantaba a las chicas doradas”.

Publicación de Janet Barboza Foto: Instagram

¿Qué le dijo Jazmín Pinedo a Magaly Medina?

Jazmín Pinedo no toleró los fuertes calificativos que recibió por parte de Magaly Medina, quien aseguró que le había ‘coqueteado’ a Jefferson Farfán durante la entrevista que le realizó. Por ello, le respondió y aclaró que no permitirá que le falten el respeto de esa forma.

“No le voy a permitir a nadie y mucho menos a usted que me minimice como mujer a un pedazo de objeto con calificativos y adjetivos horribles y repugnantes”.

“Yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo. Nosotros no nos veíamos por primera vez, somos amigos desde hace muchísimos años y nos permitimos la licencia de molestarnos y de chacotear. Soy una mujer joven, trabajadora, que se dedica a su familia; y sí, me considero un ejemplo para muchísimas jóvenes empoderadas, como para que usted me reduzca a un objeto y un pedazo de carne colocándome como una regalada”, agregó.