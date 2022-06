Estrella Torres y Kevin Salas sellan su amor con un tatuaje: “No lo hicimos por presión”

Estrella Torres vive días de ensueño al lado de Kevin Salas, su novio. A inicios de mayo, ambos anunciaron su compromiso tras una tierna pedida de mano en la ciudadela de Machu Picchu. Lució un lujoso anillo de compromiso, que a simple vista parecía hecha de zafiro.

En declaraciones a un medio local, habló de su romance con el modelo de 30 años. Él llegó a su vida semanas después de que la joven terminara su relación con Tommy Portugal, con quien estuvo más de cinco años.

Estrella Torres aseguró que su historia con Kevin Salas no se trata de un amor pasajero. Foto: Estrella Torres/Instagram.

PUEDES VER: La Chola Chabuca le preguntó por Tommy Portugal a nuevo prometido de Estrella Torres

Dan el siguiente paso en su relación

Reveló que se encuentra conviviendo con Kevin Salas. “Las cosas no las planificamos con tiempo exacto porque en sí nuestra relación surgió de una manera muy inesperada y ansío muchas cosas”, comentó.

Agregó que no hay una fecha exacta de su boda y de momento buscar consolidar su vínculo. “Estamos cuajando algunas cositas para seguir fortaleciendo nuestra relación”, añadió a El Popular.

Sellan su amor con tatuaje

Contó que ambos se realizaron un tatuaje en sus manos para sellar su amor. “Estamos supercontentos y enamorados. Son dos pingüinos. Para nosotros ese animalito nos identifica mucho, dijimos hay que hacerlo en nosotros para estar para siempre”, dijo sobre la figura que eligieron para identificarse.

Descartó, además, que piensa en el embarazo. Prioriza su trabajo como solista y resaltó el apoyo de Kevin Salas, quien siempre está con ella en los momentos que la necesita.

Estrella Torres confirmó su romance con Kevin Salas en noviembre del 2021. Foto: composición/ Estrella Torres/ Instagram

“Recién me he lanzado como solista y le estoy metiendo punche a mis canciones y de eso Kevin me apoya un montón y en algún momento se dará”, recalcó.

Finalmente, evitó hablar de Tommy Portugal y dijo que esos temas no los hablaría más. “Él en realidad está haciendo su vida y estoy superfeliz por él y ya bacán. No tenemos mucha comunicación y esos son temas personales”, sentenció.