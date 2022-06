Adolfo Chuiman revela la razón de su ausencia en conferencia de “AFHS”: “El frío está más intenso”

Adolfo Chuiman no asistió a la conferencia de prensa de “Al fondo hay sitio” para presentar a los actores que formarán parte de la novena temporada de la teleserie. A pocos días del gran estreno de la producción en las pantallas de América TV, la ausencia del popular ‘Peter’ en el evento fue bastante notoria.

Por tal motivo, el portal Infobae se comunicó con el actor para conocer el motivo por el cual decidió faltar a la conferencia de prensa. Adolfo Chuiman, quien anteriormente siempre ha acudido a este tipo de actividades, lamentó no haber podido estar presente debido a problemas en su estado de salud.

¿Por qué Adolfo Chuiman no se presentó en la conferencia de “AFHS”?

Chuiman ha presentado problemas en la garganta por el cambio de temperatura que ha experimentado Lima. Debido a esa razón, su doctor le recomendó que mejor se quede en casa.

“El frío, cada día más intenso, como han anunciado en la televisión, va a ser el invierno más duro de los últimos tiempos. Además, no solo es esto, sino también la humedad, así que hay que cuidarse. Esa es la razón por la que no he podido ir a la conferencia”, dijo al respecto.

Además, contó que que se sometió a tres pruebas de descarte de COVID-19, de las cuales dos resultaron negativas y una aparentemente dio positivo.

Adolfo Chuiman volvió a la actuación después de dos años por la pandemia. Foto: captura América TV

“ A mí todavía no me ha dado COVID, dos veces me hicieron la prueba y salió negativo. A la tercera salió una manchita roja y luego desapareció, pero para más seguridad me dijeron que mejor me quede en cas a. Ahora iba a ir pero también salió la manchita y luego se fue. El doctor me dijo que es preferible que me quede en casa más seguro”, agregó el actor.

Adolfo quiere a Felpudini en nueva entrega de “AFHS”

Adolfo Chuiman extendió su apoyo a su querido colega Felpudini, quien se hizo conocido en el mundo del espectáculo por trabajar en programas de comicidad. Ahora, el comediante carece de trabajo debido a su avanzada edad.

Ante esta situación, Chuiman elogió a Felpudini y recalcó que tiene talento de sobra, por lo que hará todo lo que esté en sus manos para conseguirle trabajo en AFHS. “ Lo quiero meter en “Al fondo hay sitio”, me encantaría, estoy viendo eso. Es mi hermano, eso ya depende de la empresa ”, contó el intérprete a El Popular.