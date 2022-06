Rodrigo Cuba luce su paternidad en tierna sesión de fotos con su hija por el Día del Padre

Rodrigo Cuba olvidó su controversial polémica con Melissa Paredes y público en su Instagram oficial fotos con su pequeña Mía. En las imágenes se puede ver al futbolista del Sport Boys muy sonriente junto a su hija, quien lleva puesta una corona de princesa. Esta tierna sesión conquistó el corazón de todos los seguidores del ‘Gato’, que no dudaron en comentar y reaccionar de forma positiva.

El pelotero expresó con un emotivo mensaje el gran amor que le tiene a su pequeña. “Un día mis padres me dijeron que la vida me cambiaría para siempre cuando me convierta en padre. No hay palabras más sabias que reflejen mi realidad y el amor infinito e incondicional que tengo hacia ti, mi princesa” , manifestó. Hasta ahora, la publicación cuenta con más de 160.000 ‘me gusta’.

Rodrigo Cuba postea foto sesión de fotos con su hija en Instagram. Foto: captura de Instagram

Ale Venturo adelanta regalo al futbolista por el Día del Padre

Ale Venturo, desde su emprendimiento, le mandó un regalo a Rodrigo Cuba por el Día del Padre. Por medio de Instagram, el futbolista del Sport Boys compartió la caja que Ale le envió, misma que contenía una frase que decía “Feliz Día del Padre” y por dentro traía los postres que la empresaria vendía.

“Me acaba de llegar mi presente de La Nevera Fit por el Día del Padre, es una gran opción para todos los papás que desean endulzarse de manera sana... ¡Uf, buenísimo, la verdad! Es una gran opción y saludable para el Día del Padre” , indicó en sus historias.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tomarán terapia psicológica

La ex reina de belleza Melissa Paredes se animó hablar sobre su situación con Rodrigo Cuba. La modelo indicó a la prensa que tanto el futbolista como ella están dispuestos a llevar terapia psicológica, ya que son acuerdos en relación a la tenencia de su hija.