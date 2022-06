Melissa Paredes: los divertidos memes que dejó su entrevista en “Amor y fuego”

No le muestran su apoyo. Melissa Paredes reapareció en “Amor y fuego” respondiendo a todas las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su polémica separación con el ‘Gato Cuba’ y su actual romance con Anthony Aranda.

Pese a esto, la situación no se dio como la ex Miss Perú quería y el público no apoyó la versión que brindó respecto a la supuesta infidelidad al padre de su hija. Siguiendo esta línea, los internautas dejaron notar su sentir en divertidos memes en redes sociales.

Los mejores memes de la entrevista de Melissa Paredes en “Amor y fuego”

Los más divertidos memes de la entrevista de Melissa Paredes en “Amor y fuego”. Foto: Twitter

