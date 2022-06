Anthony Aranda revela que quiere ser actor: ‘’Hay que ponerse retos’'

¡No quiere quedarse atrás! Anthony Aranda acompañó a Melissa Paredes en el avant premiere de la película “Igualita a mí” y se mostró completamente orgulloso de su pareja. Sin embargo, el bailarín dejó boquiabiertos a todos al revelar que le gustaría incursionar en la actuación.

Tras su ampay con la ex reina de belleza, el ‘Activador’ aseguró su lugar en el mundo televisivo y ahora, pese a no estar preparado, no descarta sorprender a todos con sus dotes actorales.

¿Qué dijo Anthony Aranda?

Al ver a su novia desplegando talento en la pantalla grande, el también chico reality se habría animado a seguirle los pasos, y ahora quiere ser actor.

“Nunca he estudiado para actor ni nada, pero por qué no. Uno siempre tiene que ponerse retos que quizás nunca pensó, así que, si en algún momento se me da, chévere, aprender a ver qué tal” , dijo el integrante de “Esto es guerra”.

Melissa Paredes se niega a revelar si su beso con el ‘Activador’ en el ampay fue el primero

El último jueves 16 de junio, Melissa Paredes se presentó en “Amor y fuego” para una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre. Sin embargo, en medio de la conversación, la influencer se negó a responder en el polígrafo si el apasionado beso que protagonizó con Anthony Aranda en el ampay, fue el primero de ambos.

“¡Qué te importa!”, dijo al ser consultada por la conductora. Sin amilanarse, la presentadora de Willax le espetó: “Quiero confirmar lo farsante que eres”.