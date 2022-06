Magaly Medina afirma que dato para ampayar a Melissa Paredes salió de “Reinas del show”

Magaly Medina no se quedó callada y volvió a responder fuerte a Melissa Paredes tras minimizar su ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda. La actriz manifestó en el programa “Amor y fuego” que ya sabía que las cámaras de la ‘Urraca’ la estaban grabando. Es más, indicó que los conductores de “América hoy” le advirtieron sobre este hecho.

Sin embargo, la presentadora de televisión desmintió lo dicho por la exreina de belleza. “Acá en este programa somos las únicas personas que manejamos la información privilegiada de los datos certeros, de las huellas que seguimos, y las pistas que vamos tratando de ver si se concreta o no. A los de ‘América Hoy’ no los metas porque el dato de que tú y el bailarín se estaban ‘pachamanqueando’ en el programa del fin de semana (Reinas del Show), fue de ahí que salieron los rumores” , manifestó fuertemente.

Magaly Medina responde fuerte a Melissa Paredes. Foto: captura ATV / Instagram

Magaly Medina defiende a sus ‘chacales’

La conductora Magaly Medina salió al frente y defendió a sus ‘chacales’, después que Melissa Paredes señalará que ella estaba perfectamente enterada que la estaban siguiendo.

“Tú crees que solo tenemos un carrito, tú crees que tenemos un solo investigador. Eso es algo que ya sabemos cómo hacerlo, tenemos amplia experiencia. Tú te estabas escondiendo, y a los infieles no les gusta ser descubiertos ”, aseveró.

Magaly Medina respalda el trabajado de sus ‘chacales’. Foto: captura ATV/Instagram

Magaly Medina arremete contra Melissa Paredes

La popular ‘Urraca’ critico lo que viene haciendo Melissa Paredes con su hija y manifestó que todo le parece un ‘chantaje’ hacia Rodrigo Cuba.