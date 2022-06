Los Shapis: Chapulín denuncia a estafador que dice ser de ‘Yo Soy’ y tomará medidas legales

¡Indignado! Chapulín el Dulce, de Los Shapis, salió al frente para denunciar a un sujeto que ha tomado su nombre y el de su agrupación para ofrecer presentaciones. Según mencionó, se trata de un cantante cusqueño, quien segura haber salido de “Yo soy”.

“Esa persona está cometiendo un delito contra la fe pública, pues hasta utiliza nuestro logotipo y arma sus shows con las canciones que nos han hecho recorrer el mundo”, sostuvo el intérprete.

Chapulín el Dulce evalúa tomar acciones legales contra el estafador

El vocalista del grupo musical los Intercontinentales Shapis del Perú contó que está recopilando diferentes pruebas para poder proceder legalmente si en caso el sujeto insiste en seguir con sus presentaciones haciendo uso de su nombre artístico.

“Estamos acopiando pruebas. Ya nos han hecho llegar diversos afiches de sus presentaciones en el Cusco y Cerro de Pasco”, mencionó para El Popular.

“Le advertimos a ese sujeto que no lo haga más, porque se las verá con la justicia” , agregó, pues dicho cantante recorre dichas ciudades haciendo uso de un nombre que no le corresponde y al que no ha sido autorizado.

Los Shapis La música que hacemos es auténtica, no copiamos

Chapulín el Dulce revela que no es la primera vez que tienen este problema

Asimismo, Chapulín contó que ya han tenido que enfrentar este tipo de inconvenientes, en otras oportunidades: “ Siempre han querido imitarnos, copiarnos, pero este sujeto ha llegado demasiado lejos . No hay respeto a más de cuatro décadas de trayectoria impecable, llevando la rica chicha por el Perú y el mundo. La función no se detiene”

No obstante, el cantante no se amilanó y resaltó que cuentan con el respaldo de sus fans. “Los Shapis estamos imparables, gozamos del respaldo y cariño de la gente”, sostuvo.