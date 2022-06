Korina Rivadeneira y Mario Hart están a pocas semanas de recibir a su segundo descendiente, a quien han venido esperando desde hace varios meses. No obstante, no todo sería color de rosa en su relación, pues agrandar la familia ha significado acaparar mayores responsabilidades para ambos.

Eso, sumado a otros asuntos de índole familiar, habría originado un tenso ambiente con el piloto de autos, pues este 16 de junio Korina Rivadeneira contó a sus seguidores de redes sociales que no viene atravesando un cálido momento con los suyos.

Como se recuerda, hace poco la exchica reality dio a conocer que la nana de su pequeña Lara renunció a su trabajo, situación que la puso bastante triste porque había afianzado un grato vínculo con su colaboradora.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira?

Ahora, la modelo ha contado que viene asumiendo sus responsabilidades completas con su hija Lara pese a su avanzado estado de gestación. Frente a este acontecimiento, ‘Kori’ ha caído en un cuadro de estrés y ha tenido varios desacuerdos y discusiones con su esposo Mario Hart.

“Buenas ja, ja, quería hablar, pero no me salió... solo quiero que sepan que han sido días duros sin la nanita de Lara, días de solo dormir 4 o 5 horas por noche, semanas con Larita muy enfermita, inevitables peleas con Mario por estrés de tantas cosas juntas ” , dijo en un corto clip de video en el que solo se enfocó el rostro.

Korina aplaude mejoría de su hija Lara

El tedioso panorama familiar que viene atravesando, líneas abajo, Korina Rivadeneira agregó que el estado de salud de su pequeña Lara va mejorando de a pocos y que le está dejando tiempo a ella para descansar.

“Pero ahorita me siento feliz. Hoy Lara tuvo una pequeña mejoría: comió un poquito. Estuvo despegada de mí un rato compartiendo con otros adultos. Por primera noche, se durmió en un segundo tranquilamente, no vomitó su leche (...)¡Dios! Se me fue todo el cansancio de un solo golpe”, escribió.

“Es una etapa en los niños", explicó Korina Rivadeneira en redes. Foto: composición Instagram

Korina Rivadeneira desea tener más hijos

En entrevista con Verónica Linares para su canal de YouTube “La Linares”, Korina Rivadeneira confesó que tiene planes de seguir agrandando su familia junto a Mario Hart. La exchica reality contó a las cámaras que espera poder concebir dos descendientes más y tiene fe en que al menos uno de estos sacara sus facciones.

“Lara se parece a Mario. Este (refiriéndose a su bebé por nacer) es un clon. Ojalá el tercero se parezca a mí. Yo quiero más. Si se puede tenemos, si no, bueno ya no. Yo sí quiero tener una familia enorme”, relató la modelo.