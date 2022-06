Karla Tarazona defiende a Magaly Medina y arremete contra la mamá de Melissa Paredes

Karla Tarazona responde sin pelos en la lengua sobre el enfrentamiento polémico entre Melissa Paredes y Magaly Medina. La presentadora de “D’Mañana” salió a defender a la popular ‘Urraca’ y se mostró totalmente en contra de Celia Rodríguez, quien hace unos días llamó “satánica” y “monstrua” a la figura de ATV.

Ante estas declaraciones, la primera en opinar fue Milena Zárate, quien estuvo como invitada en el programa de Panamericana TV. “Yo creo que cada vez que las dos abren la boca, tanto la madre como la hija, termina peor, la verdad no sé (...) porque es verdad, la señora tiene una sentencia por maltratar a un niño; que se atreva a dar estos calificativos, en verdad, deja mucho que desear” , manifestó.

Por su parte, Karla no se quedó callada y dijo lo siguiente: “Yo me pregunto qué es peor, satánica, maquiavélica o que te digan maltratadora de niños ”, indicó la expareja de Leonard León.

Karla Tarazona sale hablar sobre el enfrentamiento entre Melissa y Magaly. Foto: Composición/MelissaParedes/MagalyMedina/Instagram

¿Qué le dijo la mamá de Melissa Paredes a Magaly Medina?

La señora Rodríguez uso sus redes sociales para lanzar una advertencia a la conductora de “Magaly TV, la firme”.

“Cuando te conviene, otorgas pantalla a los que te hacen favores o te las remuneran. No te gusta que te digan tus verdades, no me conoces, no te metas conmigo ni con los míos. ¡Sádica, psicópata, satánica! Vives usando tu maldad para lavar el cerebro de la gente” , aseguró la mamá de la actriz.

Celia Rodríguez, mamá de Melissa Paredes, le responde a Magaly Medina en Instagram. Foto: CeliaRodríguez/Instagram

Melissa Paredes responde mensaje a Magaly Medina sobre su hija

La actriz Melissa Paredes desató su ira contra Magaly Medina tras acusarla de chantajear a su expareja Rodrigo Cuba con su hija. La modelo no aguantó los comentarios de la conductora y le respondió duro por medio de su Instagram.

“Acaba de decir que yo uso a mi hija para amenazar, para no sé qué. Señora, ubíquese. Para empezar, le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga del canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar . Yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver”, indicó.