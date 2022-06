Sin duda alguna, las plataformas en las que se puede hacer contenido audiovisual han ganado gran notoriedad en los últimos años y una de las favoritas es YouTube. Varios personajes que han estado al frente de la pantalla chica, como Jesús Alzamora, Shirley Arica y Christopher Gianotti, han decidido apostar por nuevos rumbos y han escogido esta página para diseñar sus propios videos y acercarse así a sus seguidores.

Los artistas saben que el internet no está sujeto a diversos estándares y reglas como la televisión. Por ello, han optado por crear sus propios canales en dicha web en la que gozan de gran libertad para exponer su personalidad y acomodar sus propios horarios. La mejor parte de todo es que pueden obtener ganancias económicas de los videos que realizan.

Conoce en esta nota un poco más acerca de los personajes que han encontrado una gran oportunidad en YouTube.

Jesús Alzamora

Jesús Alzamora inició en la televisión en el canal de cable Plus TV. Posteriormente, dio su paso a la pantalla nacional al ingresar a las filas de Latina. Ahí laboró durante cuatro años en diversos espacios y logró ganarse el cariño de los televidentes.

Actualmente, el presentador también tiene un canal de YouTube titulado con su propio nombre. En él conduce dos programas llamados “La banca” y “La lengua”. En ambas de estas secciones tiene como invitados a diversos deportistas, músicos, conductores, creadores de contenidos, entre otros.

Jesús Alzamora en el Burj Khalifa. Foto: Instagram

Es preciso recordar que reveló años atrás que su salida de Latina se dio fortuitamente. Según contó Alzamora, directivos de ese canal televisivo se comunicaron con él para compartir esta información minutos antes de que ingrese al hospital para una operación.

“No le tengo resentimiento al canal porque entendí que no había cómo pagar el sueldo y había otros dos (conductores) que tenían más tiempo y hay que respetarlos. Lo que no me gustó fue la forma. Me rescindieron el contrato por teléfono cinco horas antes de entrar el quirófano. Me sacaron un tumor de la cuerda vocal”, añadió. Asimismo, contó que un chico reality iba a ganar lo que mismo que él ganaba en un mes en un solo día.

PUEDES VER: Jesús Alzamora revela que chico reality ganó en un día lo que a él le pagaban en un mes

Shirley Arica

Shirley Arica es una de las mujeres más populares de la televisión nacional. Participó en diversos reality de competencia, visitaba programas de espectáculos como panelista y su más grande exposición llegó tras participar en el programa “El poder del amor” de Turquía.

Este espacio le resultó de manera positiva a la modelo porque le hizo ganar más seguidores a nivel internacional e incluso llegó a conducir ocasionalmente un programa de Ecuador.

Posterior a ello y con la gran acogida, Shirley Arica se atrevió a lanzar su propio canal de YouTube, en el que tiene una secuencia llamada “En tragos”. La popular ‘Chica realidad’ tuvo al exintegrante del programa “Esto es guerra” Nicola Porcella como su primer invitado. Usualmente comparte jornadas de conversaciones con sus allegados.

PUEDES VER: Almendra Gomelsky es hospitalizada y fans quedan preocupados

Katia Condos y Almendra Gomelsky

Katia Condos y Almendra Gomelsky conducían, junto a sus amigas y actrices Gianella Neyra y Rebeca Escribens, el programa sabatino “Mujeres sin filtro”. Este espacio salió de la programación de América Televisión pese a que gozaba de buena sintonía y sus seguidores disfrutaban de las ocurrencias de las animadoras.

Meses atrás, Escribens explicó los verdaderos motivos por lo que el show llegó a su fin. “No hubo ningún cierre ni sacaron del aire a ‘Mujeres sin filtro’. Lo que se acordó fue hacer un bloque de 12 programas y se cumplió con el canal, allí se acabó”, expresó.

Katia Condos, Gianella Neyra, Rebeca Escribens y Almendra Gomelsky lideran el canal "Mujeres de la PM" en YouTube. Foto: Instagram

Tras su salida de las pantallas, las presentadoras decidieron seguir con un similar formato al del desaparecido programa y crearon el canal de YouTube Mujeres de la PM, en el que cuentan varias anécdotas de sus vidas y ocasionalmente tienen a famosos invitados que relatan sus vivencias.

A diferencia de Condos y Gomelsky, que se dedican de lleno al canal, Neyra y Escribens continúan al frente de dos programas de TV.

Christopher Gianotti

Christopher Gianotti obtuvo gran fama en la televisión peruana por participar habitualmente en el programa “Teatro desde el teatro”, junto al fallecido actor Ricky Tosso, y destacó por su talento en la comicidad. Tras su paso por América TV, el artista embarcó a los programas matutinos, por lo que fue parte de la conducción de “Hola a Todos” en ATV y “Hombres trabajando para ellas” en Latina.

Por varios años, el intérprete estuvo alejado de los reflectores, hasta que decidió lanzar su canal digital Soy Gianotti en la plataforma de YouTube, esto a causa de que la pandemia de la COVID-19 lo había “dejado en bancarrota”. Ahí, el actor lidera la secuencia “Preguntas que arden”, en la que tiene como invitados a personajes públicos a los que los somete a divertidas experiencias mientras los entrevista.

Su plataforma es una de las más famosas a nivel nacional, ya que a la fecha alberga más de 118.000 seguidores.