Jessica Newton explica por qué usó el comentado vestido en el Miss Perú: “Eran para unos 50 años”

Al finalizar el Miss Perú 2022, los medios de comunicación vieron a detalle la coronación de Alessia Rovegno y las críticas sobre su discurso no tardaron en llegar; sin embargo, quien también tuvo varios detractores fue Jessica Newton.

Como se recuerda, Magaly Medina se burló del vestido que Jessica Newton usó en el certamen de belleza: “Vi que se ha perdido el glamour en las apariciones ahí. Supongo que dijo es ‘Esto es guerra’, entonces me pongo el pareo de la playa. La Newton estaba con el pareo. Ese vestido que se puso Johanna San Miguel tampoco le fue muy bien. Creo que todo fue elegido muy tarde, a la muy loca”.

¿Qué dijo Jessica Newton?

Ante los comentarios que trajo consigo el uso inadecuado de aquel vestido, Rodrigo González le preguntó a la organizadora del Miss Perú qué opina de las críticas y ella respondió que “lo mandó a hacer en Miami para unos 50 años de su amiga en Jamaica”.

“Cuando llegó mi vestido no me quedaba y en lugar de amargarme me lo puse porque lo importante esa noche no era yo”, agregó. Ante esta respuesta, ‘Peluchín’ le increpó que “con el armario que tiene tendría otro más adecuado” y ella respondió: “La verdad, me gusta el vestido y el verde siempre me ha traído buena suerte”.

Finalmente, envió a un consejo para los televidentes: “En la medida en que una mujer se sienta bien por cómo se viste, está bien. Uno no se puede vestir para gustarle a los demás”.

Jessica Newton niega repetir vestidos en el Miss Perú 2022

Luego de los rumores sobre una posible repetición de vestuario en las modelos del Miss Perú 2022, Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron a Jessica Newton sobre las especulaciones y ella respondió que “eso fue un homenaje a Beto Pinedo. Él es un hombre que merece el aplauso de todos, que realizó estos trajes y que nunca tuvimos la oportunidad de agradecerle el hecho de que Perú hubiese ganado varios premios internacionales en trajes alegóricos”.