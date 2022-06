¡Fuerte y claro! Así respondió Jazmín Pinedo a Magaly Medina por las críticas de la ‘Urraca’ a la entrevista que le realizó a Jefferson Farfán días atrás. La conductora de “Más espectáculos” se tomó unos minutos de su programa para arremeter contra la figura de ATV, a quien calificó como “una de las peores entrevistadoras del país” y como alguien con pensamiento “retrógada y machista”.

Como se recuerda, ante el lanzamiento de la entrevista que le hizo la ‘Chinita’ al ‘10 de la Calle’, Magaly no tardó en comentar dicha plática y llegó a expresar que Jazmín se habría dedicado a coquetear con el futbolista en vez de hacer su trabajo.

Jazmín Pinedo dispara contra Magaly por acusarla de ‘gilear’ con Farfán

Frente a sus varias acusaciones, Jazmín Pinedo pidió respeto por su condición de mujer y no dudó en lanzarle varios dardos a la figura de ATV.

“Ella dice que yo me estaba ‘gileando’ a Jefferson Farfán. Claro, yo voy a ‘gilear’ con la cámara prendida. Qué desactualizada la veo respecto al ‘gileo’. ¿Por qué no le consulta a su esposo?”, por allí que la actualiza mejor”, comenzó diciendo Jazmín Pinedo.

Del mismo Modo, la conductora de América TV le recordó a Magaly Medina la ocasión en la que quiso entrevistar a Farfán pero él no aceptó. “Yo no tuve que pagar un pasaje a Rusia y no tuve que humillarme a que me digan que salga por donde entré. ¿Viajar hasta allá por eso? Eso sí es ponerse un moño”, agregó.

Jazmín Pinedo cuestiona ética periodística de Magaly

En otro momento, la ex chica reality puso en tela de juicio el profesionalismo en televisión de Magaly Medina y el rol que ejerce como comunicadora, pues a menudo, emplea calificativos peyorativos para referirse a personajes del mundo del espectáculo y los denigra.

“Su herramienta es la destrucción, la más facilista. La mía, chacota y diversión”, le dijo. “No sé en qué escuela le han enseñado que el periodismo se basa en destruir a la gente o hacer preguntas incómodas. Eso es lo más fácil”, precisó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo llama “huachafa” a Magaly

En respuesta a los duros cuestionamientos de Magaly Medina a Jazmín Pinedo por su entrevista a Jefferson Farfán, la ‘Chinita’ salió con todo y la encaró.