Jazmín Pinedo le respondió con todo a Magaly Medina. La presentadora del programa “+Espectáculos” de América Televisión no se quedó callada respecto a las críticas que refirió en su contra la conductora Magaly Medina por la entrevista que le realizó al futbolista Jefferson Farfán, y se tomó unos minutos de su espacio para recordarle su pasado y calificar su forma de trabajar en televisión.

La popular ‘Chinita’ también sorprendió al afirmar que Medina fue plantada por futbolista de Alianza Lima en Rusia y le aseguró que sus comentarios jamás la iban a “minimizar como mujer”.

“Magaly es una de las peores entrevistadoras”

Jazmín Pinedo inició su descargo afirmando que Magaly Medina no tiene las capacidades necesarias para realizar una buena entrevista y que esto también se lo habrían comentado algunas personas que trabajaron con la polémica presentadora en el pasado.

“Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país (en referencia a Medina). Eso no lo digo solo yo, también lo saben sus productores que alguna vez han trabajado conmigo” , dijo la popular ‘Chinita’, que aseguró que no le afecta cualquier comentario que provenga de la presentadora. “Ella (Magaly) que es la más egocéntrica, qué equivocada que está”, comentó.

Asimismo, la modelo cuestionó la formación académica de Medina: “No sé en que universidad le han enseñado que el periodismo se basa en destruir a la gente”.

Jazmín Pinedo no se queda callada y le responde a Magaly por críticas a su entrevista con Jefferson Farfán. Foto: Captura de América TV

Tilda a Magaly de “machista” y “retrógrada”

Jazmín Pinedo no soportó que Magaly Medina cuestionara la forma en la que abordó la entrevista con el jugador del club Alianza Lima y refirió que la presentadora se habría estancado en el pasado por su forma de pensar. “(Magaly) dice que yo fui en modo cazadora a la entrevista con Jefferson Farfán y que eso solo lo podía hacer un hombre, qué retrógrado y machista su comentario”.

Pinedo también le aclaró a Medina que sus declaraciones no la iban a minimizar. “Yo no le voy a permitir a nadie y mucho menos a usted que me minimice como mujer, a un pedazo de objeto, con calificativos repugnantes”. expresó la modelo, para luego dejar entrever que sus palabras se considerarían como maltrato. “Esto es machismo puro. Que sus complejos y frustraciones no normalicen el maltrato a la mujer””, precisó.

Magaly no pudo entrevistar a Farfán

De forma irónica, Jazmín Pinedo agregó que a diferencia de Magaly Medina, ella sí tiene una amistad con el delantero de la selección peruana Jefferson Farfán. “No nos veíamos por primera vez. (Jefferson y yo) somos amigos hace muchísimos años y nos permitimos la licencia de molestarnos y ‘chacotearnos’”, dijo.

En esa línea, también le recordó a Medina que ella no pudo entrevistar personalmente a Jefferson Farfán, pese a que tuvo que viajar hasta Rusia, pues este la dejó ‘plantada’ en la sala de su domicilio. “Yo no pagué un pasaje hasta Rusia ni tuve que humillarme a que me digan que salga por donde entré. Qué horrible. Eso sí es ponerse un moño”, sentenció Pinedo.

Jazmín Pinedo entrevistó en exclusiva a Jefferson Farfán en su domicilio. Foto: Captura América TV

Jazmín asegura que no le tiene miedo

De otro lado, Jazmín Pinedo resaltó sus fortalezas y aseguró que a la fecha se considera un gran ejemplo a seguir para otras mujeres. “Soy una mujer joven, trabajadora, que se dedica a su familia, y sí, me considero un ejemplo para muchísimas jóvenes empoderadas como para que usted (en referencia a Medina) me reduzca a un objeto y un pedazo de carne”.

En ese sentido, precisó que jamás va a temer en responder a aquellos que la ataquen: “Yo no tengo miedo, sé muy bien quién soy y lo que valgo”.