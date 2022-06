Jazmín Pinedo critica a Magaly Medina: “Una de las peores entrevistadoras de este país”

¡Le dijo de todo! Jazmín Pinedo no soportó los duros comentarios que dio Magaly Medina respecto a la entrevista que le hizo la modelo a Jefferson Farfán y se mostró muy indignada durante la última edición de su programa de espectáculos, en el que mandó un fuerte mensaje contra la popular ‘Urraca’.

Como se sabe, la presentadora de “Magaly TV, la firme” dejó a entrever que la ‘Chinita’ fue en busca del futbolista para intentar ‘gileárselo’ y que las preguntas que le realizó no eran nada profesionales.

“Tienes que ponerte en plan de conductor. No te han dicho ‘anda giléate’ . Te han dicho ‘anda entrevístalo, anda muestra su casa’”, comentó el último 16 de junio.

¿Qué respondió Jazmín Pinedo?

Durante varios minutos, Jazmín Pinedo habló sobre las críticas que recibió de la figura de ATV. Sin embargo, no dejó que menospreciaran su trabajo y le contestó fuerte y claro para que detenga los ataques contra ella y su espacio televisivo.

“ Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país , no lo digo yo, lo dicen sus productores. Ella es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Y le digo, ‘tía, qué equivocada que está'”, expresó en un comienzo.

Seguidamente, mostró su fastidio en vivo, pues no le pareció correcto que pongan en duda su integridad como mujer frente a televisión nacional. De igual forma, mencionó que quizá no es la última vez que se toque el tema, pero que quería dejar las cosas en claro.

“ Yo no le voy a permitir a nadie y mucho menos a usted que me minimice como mujer , a un pedazo de objeto con conclusiones inexistentes y con calificativos horribles y repugnantes. No es la primera vez, y seguramente después de esto, no va a ser la última”, agregó.

Jazmín Pinedo llama machista a Magaly Medina

Siguiendo la misma línea, le aclaró que no es un objeto como para que se refiera a ella de tal manera denigrante. “Ella dice que yo fui en modo ‘cazadora’ a la entrevista a Jefferson Farfán y que eso solo podría hacerlo un hombre, qué retrógrada y machista su comentario”, expresó.

Por otro lado, indicó que ella es ejemplo para muchas mujeres peruanas que buscan salir y hacerse un nombre dentro de la sociedad, motivo por el cual le exigió respeto sobre su persona.

“Soy una mujer joven, trabajadora, que se dedica a su familia; y sí, me considero un ejemplo para muchísimas jóvenes empoderadas , como para que usted me reduzca a un objeto y un pedazo de carne al colocarme como una regalada”, añadió.