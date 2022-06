Gisela Valcárcel fue uno de los primeros personajes de la farándula en hablar luego de que escuchar en vivo la respuesta que dio Jazmín Pinedo a Magaly Medina ante las críticas que emitió tras la entrevista que realizó a Jefferson Farfán.

Al respecto, la ‘Chinita’ le brindó una tajante y dura contestación para dejar en claro que mantiene un vínculo amical con el futbolista desde hace varios años y que no iba a permitir que una señora minimice su trabajo, mucho menos su rol de mujer.

“Yo no le voy a permitir a nadie que me minimice como mujer a un pedazo de objeto, con conclusiones inexistentes y calificativos repugnantes. Yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo. Somos amigos hace muchísimos años y nos permitimos la licencia de chacotearnos”, señaló la conductora.

La madre de Ethel Pozo, quien estuvo siguiendo la programación de “Más espectáculos” desde su casa y que mantiene una rencilla con Magaly Medina desde hace mucho, no dudó en filmar un extracto de la respuesta de Pinedo para posteriormente postearla en sus plataformas sociales.

Gisela Valcárcel extiende su apoyo a Jazmín Pinedo

Por medio de una serie de historias en Instagram, la ‘Señito’ evidenció su respaldo a la conductora con un mensaje. “Jazmín ha dicho: Usted (Magaly) merece seguir sufriendo”, escribió Gisela Valcárcel.

En un siguiente estado, afirmó no estar al tanto de los dimes y diretes entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina; no obstante, empatizó con la incómoda situación en la que se había visto envuelta la ex chica reality.

“No sé lo que ha sucedido, pero eres inteligente y me ha encantado verte y escuchar tu verdad”, escribió la figura de TV en su publicación.

Jazmín Pinedo ‘dispara’ contra Magaly Medina

Jazmín Pinedo evidenció su ira e indignación ante las críticas de Magaly Medina que minimizaban la entrevista que le hizo a Jefferson Farfán. La ‘Urraca’ afirmó que Pinedo habría estado coqueteando con el futbolista.

En su defensa, la presentadora dijo: “Ella dice que yo fui en modo ‘cazadora’ a la entrevista a Jefferson Farfán y que eso solo podría hacerlo un hombre, qué retrógrada y machista su comentario (...). No le voy a permitir a nadie y mucho menos a usted que me minimice como mujer a un pedazo de objeto con calificativos y adjetivos horribles y repugnantes”.

Jazmín Pinedo recuerda amoríos de Alfredo Zambrano

En otro momento, a modo de defenderse de los señalamientos de Magaly Medina, recordó las vinculaciones sentimentales que tuvo Alfredo Zambrano tras su separación con la figura de ATV.