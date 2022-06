¿Gisela envía indirecta a Ricardo Morán?: “Tener mamá es natural”

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al hablar sobre el tema de la maternidad en su cuenta oficial de Twitter. Parece ser que el mensaje era una indirecta al productor Ricardo Morán, quien hace poco encendió las redes sociales por decir que la palabra “mamá” es una imposición que hacen los adultos hacia los niños.

“Tener mamá es natural, venimos por una mamá. Sea que la conozcas o no. Siempre tu corazón buscará a tu madre. No es algo que se enseña, solo se trata de algo que se siente. Las cosas pueden y deben cambiar, pero no me digas que si no veo a mi mamá, no pensaré en eso” , tuiteó la directora de televisión.

Gisela Valcárcel publica peculiar mensaje en Twitter. Foto: captura de Twitter

¿Qué dijeron los internautas sobre el mensaje de Gisela Valcárcel?

Algunos seguidores lograron descifrar lo manifestado por Gisela Valcárcel y dijeron que el mensaje era directo para Ricardo Morán, ya que, ese mismo día, el presentador había hablado sobre el rol de las madres en los niños y las niñas.

Como se sabe, el jurado de “Yo soy” es padre gracias a un vientre de alquiler. Con este método, logró tener dos hijos: Catalina y Emiliano. Ambos nacieron en Estados Unidos.

Gisela Valcárcel opina sobre el rol de la madre en Twitter. Foto: Instagram.

Ricardo Morán defiende su papel de padre soltero

El guionista Ricardo Morán salió al frente y manifestó que él es el único responsable de sus hijos pequeños, ya que las donantes de óvulo y vientre renunciaron a su derecho hace más de dos años.

“Ambas renunciaron legalmente delante de un juez a cualquier derecho. El juez dictaminó sentencia dejándome la paternidad exclusiva a mí. No hay nada más que discutir (...) Padres son los que crían. Anónimos inubicables sin conocimiento ni interés de dónde fueron a parar sus óvulos, no son padres”, aseveró la figura de televisión.