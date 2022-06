A puertas de celebrarse el Día del Padre, Dalia Durán comentó sobre cómo pasará el domingo al lado de sus pequeños. La cantante cubana tiene cuatro hijos fruto de su relación con John Kelvin y afirmó estar tranquila porque no sienten la ausencia de Kelvin.

Dalia Durán sobre John Kelvin

En una entrevista para El Popular, Dalia confirmó que ahora también es la figura paterna de sus pequeños. “ Ahora soy padre y madre a mucho orgullo. Lo único que me importa es verlos felices. Tienen un padre que no está presente producto de sus malas acciones. La verdad estamos tranquilos, ellos se sienten muy seguros conmigo”, puntualizó.

Además, confirmó que los niños preguntan muy poco por su papá y que esto se debería a que el cantante no estuvo presente en muchas ocasiones. “ Mis hijos preguntan muy poco por su papá, suena duro, pero es la verdad (...). Estuvo ausente muchos momentos importantes, pero Dios sabe por qué hace todo. Mis hijos me aman tanto y reciben tanto amor de mi parte que no sienten esa ausencia. Acá no interesan las cosas materiales. John recién se da cuenta de que perdió todo, una familia que lo amaba”, comentó Dalia.

¿Cómo pasará Dalia el Día del Padre?

La cantante cubana se refirió a sus planes para el domingo que se celebra el Día del Padre. “La pasaremos juntos en la casa, unidos como siempre. Tomaremos desayuno, almorzaremos, como sucede en nuestra rutina del día a día”, comentó.

También se pronunció sobre el tema del dinero y la manutención de sus menores hijos. “No me importa el dinero, solo deseo nuestra tranquilidad. La plata se hace trabajando y, gracias a Dios, eso no me falta”, precisó.

Dalia no piensa en volver a enamorarse

Luego de lo vivido con su expareja, Dalia no desea volver a tener una pareja, al menos no en un futuro cercano. “Sé que llegará el momento de enamorarme de nuevo, pero, la verdad, lo pienso 1.000 veces. No todos vienen con buenas intenciones. Mi prioridad son mis hijos, para presentarlos tengo que estar muy segura”, expresó.

Finalmente, comentó sobre su proceso migratorio en el país. “Voy a empezar con lo de mi nacionalización. Es mi derecho, mis hijos nacieron acá, me casé con un peruano”, remarcó.