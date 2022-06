Valeria Flórez defiende a Alessia Rovegno tras responder “aislamiento global” en final del Miss Perú

La corona del Miss Perú 2022 ya tiene una reina y su nombre es Alessia Rovegno. La pareja de Hugo García remeció a las redes sociales cuando respondió que las personas que son víctimas de bullying sufren de “aislamiento global”. Frente a esto, sus compañeras salieron en su defensa. Una de ellas fue Valeria Flórez, quien reveló haberle dado varios consejos.

La conductora de “Un día en el mall” estuvo en la presentación oficial de Alessia Rovegno como Miss Perú Universo 2022 el pasado miércoles 15 de junio. A su salida del evento, La República conversó con Valeria Flórez y se le consultó sobre el desempeño de su colega.

¿Qué dijo Valeria Flórez sobre Alessia Rovegno?

“Ya le dije que tiene que hacerlo impecable”, comenzó diciendo. Luego, comentó estar al tanto de los memes que se crearon tras la respuesta de Alessia Rovegno.

“Son los nervios, además, se trata mucho de un tema de cuántos años ha trabajado en esto. Yo tengo facilidad de palabra porque he trabajado en esto desde hace muchos años. Alessia no está acostumbrada a las cámaras, recién ahora ha empezado a foguearse en esto, no tiene nada de malo porque no tiene nada que ver con su carrera. Yo creo que debe quitarse los nervios”, dijo a La República.

Asimismo, pidió más respeto y tolerancia hacia su compañera. “Me parece que hay que ser más tolerantes, todas estamos creciendo, todas estamos aprendiendo”, sostuvo Valeria Flórez.

“Ella (Alessia Rovegno) está aprendiendo también a manejarse en cámaras, en televisión, que es algo a lo que de repente no estaba acostumbrada antes, así que hay que tener más tolerancia”, añadió.

Valeria Flórez fue coronada como Miss Latina Universal 2022

La conductora de TV Valeria Flórez logró llegar al top 3 de finalistas en el Miss Perú, sin embargo, no pudo alzar la corona. A cambio de ello, fue reconocida como Miss Latina Universal 2022.