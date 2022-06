Tito Nieves se conmueve con homenaje de Álvaro Rod a su trayectoria: “Sobra talento en Perú”

Tito Nieves y Álvaro Rod fueron los protagonistas de un emotivo momento durante la tarde del jueves 16 de junio, en el set de “En boca de todos”. El icónico salsero se encontraba promocionando su siguiente evento en nuestro país cuando el joven peruano se animó a cantar uno de sus temas más populares. Tras haber brillado en los Premios Heat 2022, la figura puertorriqueña no pudo contener su alegría de verlo junto a él.

PUEDS VER Álvaro Rod se convierte en el artista más escuchado de las radios peruanas

Tito Nieves a Álvaro Rod: “Tú eres otro astro de la canción”

Tito Nieves hablaba con las conductoras de “En boca de todos” cuando Álvaro Rod se subió al escenario para interpretar la famosa canción “Fabricando fantasías”. “Ustedes saben lo que significa la canción para mí, ¿verdad? Son gente como tú que reviven esa canción. Muchas gracias por este homenaje. Como dije, para mí, sobra talento en Perú. Tú eres otro astro de la canción”, comentó.

Más adelante, se acercó a Tula Rodríguez para seguir elogiando el talento del artista peruano: “Tula y yo nos conocemos muchos años. Hemos compartido en diferentes escenarios. A este joven acá (refiriéndose a Álvaro), tú ya tienes a Perú. Hazte internacional. El talento sobra. La voz, cómo maneja al público. Siempre lo estoy mirando en YouTube”.

PUEDES VER Álvaro Rod mostró orgulloso la bandera del Perú en los Premios Heat 2022

Álvaro Rod sobre los Premios Heat 2022: “Quería que me escuchen en vivo”

Previamente, Álvaro Rod había celebrado su actuación en los Premios Heat 2022. Para el cantante nacional, fue importante impresionar a sus colegas y al público en general que sintonizó la premiación:

“Los premios en realidad son una especie de programa de televisión, entonces algunos no quieren arriesgar a que cualquier cosa pueda pasar. Yo, personalmente, decidí cantar en vivo porque es una canción mía y que conozco. Yo sentía que podía hacerlo, quería que me escuchen en vivo, que puedan escuchar mi música y conozcan un poco sobre mí. La verdad no se me vino por la cabeza la opción del playback. Gracias a Dios todo salió bien”.