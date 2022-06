Fue evidente. Rodrigo González no se guardó nada luego de conocer la coronación de Alessia Rovegno como Miss Perú 2022. Sin embargo, el conductor cuestionó las respuestas de las tres finalistas del certamen de belleza: la hija de Bárbara Cayo, Tatiana Calmell y Valeria Flórez, pues asegura que todas estuvieron nerviosas en la ronda de preguntas.

De acuerdo a la figura de Willax TV, las modelos no ofrecieron una réplica convincente para hacerse merecedora de la corona, aunque aseguró que la presentadora fue la única que pudo manejar los nervios frente a cámaras.

Conductor cuestiona respuestas de las modelos

En un inicio, el popular ‘Peluchín’ criticó los comentarios de la novia de Hugo García y dejó entrever que ya conocía las preguntas previo a la final del Miss Perú.

PUEDES VER: Valeria Flórez se pronuncia tras perder el Miss Perú 2022 ante Alessia Rovegno

“Soy muy malpensado, siento que le dijeron: ‘Mira, mi amor, tú no puedes hacer roche, ya tus respuestas están dejándote mal hace rato, entonces yo no te puedo decir, no te puedo garantizar qué pregunta te va a tocar, porque no podemos hacer tanto roche, van a estar colgadas en el árbol. Te voy a dar las tres preguntas, prepárate bien, ensaya y tal’, y creo que se le confundió la del cambio climático con la de la violencia, la traicionaron las nervios”, expresó.

‘Peluchín’ asegura que Valeria Flórez estaba nerviosa

Luego de escuchar al presentador, Gigi Mitre mencionó que a las tres candidatas se les notaba nerviosas. “Me pareció que las tres estaban nerviosas al momento de responder, la mejor fue Valeria, pero las tres estaban nerviosas”, señaló.

Rodrigo González asegura que las finalistas del Miss Perú estuvieron nerviosas en las preguntas. Foto: captura Willax TV