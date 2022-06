Jessica Newton salió al frente para mostrar su apoyo a la nueva Miss Perú Universo 2022, la modelo Alessia Rovegno, quien ha recibido varias críticas por su desempeño en la final del certamen de belleza, realizado en el programa “Esto es guerra”.

La presidenta de la organización Miss Perú contó que la hija de la actriz Barbara Cayo estaba entre sus favoritas a ganar el título. Además, reveló que diversos medios extranjeros, como Telemundo, la felicitaron por la elección.

Newton defiende elección del jurado

Jessica Newton defendió al jurado que dio como ganadora a Alessia Rovegno y precisó que para su elección se tomó en cuenta las características que debe tener una modelo que aspira llegar a la corona del Miss Universo.

“El jurado ha evaluado qué modelo debe representarnos en cada plataforma porque en cada concurso se buscan prototipos distintos y es lo que la gente debería tratar de entender”, explicó en una conversación con el conductor Carlos Galdós, en el programa “Por Dios y por la plata”.

Asimismo, la presidenta del Miss Perú sostuvo que, este año, el certamen ha sido destacado por diversos medios internacionales por el triunfo de Rovegno: “Estoy feliz de que haya una repercusión tan grande. Hoy en día es muy difícil que tengas a los misólogos del mundo pendientes de un país. Ayer hemos recibido las felicidades de Telemundo”.

Jessica Newton defiende de las críticas a Alessia Rovegno. Foto: Gianella Aguirre/ URPI - GLR

Alessia era una de sus favoritas

Jessica Newton también fue consultada por Galdós acerca de su favoritismo por Alessia Rovegno y ella dejó en claro que puede tener a alguien que le guste para el certamen, al igual que cualquier otra persona.

“Yo puedo tener a mis favoritas (refiriéndose a Rovegno) como lo tiene todo el mundo” , sostuvo. Luego agregó que, aunque entiende que habrá personas con distintas opiniones a las de ella, estas no deben ser maliciosas.

“Lo que no me parece sano es que se haga daño. Tú puedes opinar, pero no tienes que dañar”, sentenció Newton.