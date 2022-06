Melissa Paredes revela que sabía que era seguida por reporteros de Magaly TV, La Firme

¡Fuego! Melissa Paredes conversó con Rodrigo González y Gigi Mitre en el set de “Amor y fuego”. La protagonista de “Ojitos hechiceros” empezó de buen humor esta polémica entrevista. No obstante, poco a poco la entrevista empezó a ponerse conflictiva cuando se le consultó a la ex del ‘Gato’ Cuba qué vivió luego de ser ampayada por Magaly Medina en el sótano del gimnasio al que asistía con su ex esposo. Entérate de todo lo que dijo en esta nota.

Producción de “América Hoy” le habría dicho a Melissa que Magaly estaba atenta a sus movimientos

Melissa Paredes pasó al set de “Amor y fuego” para hablar sin filtros con Rodrigo Cuba y Gigi Mitre. Desde el inicio de la entrevista, la modelo no se mostró de acuerdo con lo que decían los conductores con respecto a cómo se dio el ampay de ella con el bailarín de Anthony Aranda.

Melissa no aceptaba que los presentadores le encaran su accionar, por lo que se dirigió a Gigi: “Lo que tú viste en el ampay fue el primer beso, ¿tú tienes idea de cuándo iniciamos algo?”. Ante esto, la amiga de ‘Peluchín’ se indignó y señaló que estaba mintiendo. “Melissa, qué farsante. Ósea Magaly tuvo la suerte de justo captar el momento que te besó por primera vez”, aseguró.

La actriz reaccionó a lo dicho por la conductora y confesó que estaba enterada de los movimientos del equipo de “Magaly tv, la firme”: “La producción de “América Hoy” me dijo: ‘Magaly te está siguiendo’. Eso dos semanas antes del ampay. Yo dije: ‘¿Por qué me está siguiendo?’. (...) Si no me lo crees, es tu problema. Es más, desde eso, Anthony y yo no nos vimos hasta noviembre”.

‘Peluchín’ encara a Melissa: “Te has mostrado como una persona inescrupulosa”

Rodrigo Cuba no pudo contener su indignación a todo lo que venía diciendo Melissa Paredes en su paso por “Amor y fuego”. El polémico conductor se dirigió a la influencer luego de que generara confusión con unas supuestas pruebas de su distanciamiento con el ‘Gato’ Cuba antes del ampay:

“El tema no es el género ni cómo se vive, es cómo lo manejas. Hay dos cosas muy distintas: cómo lo manejas y cómo lo manipulas. Para mí, hay muchas cosas que has sacado y que pueden suavizar (la situación). Pero no cambia que tú, desde el principio, te has mostrado como una persona inescrupulosa. No porqué me enseñes varios chats, va a cambiar mi opinión”.