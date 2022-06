Melissa insiste en que no quiere más ‘guerra’ con el ‘Gato’ Cuba: “La idea es no ir a juicio”

Melissa Paredes hace un llamado de paz al ‘Gato’ Cuba. La ex presentadora de “América hoy” se sentó en el set de “Amor y fuego” para contarle a Rodrigo González y Gigi Mitre todo lo que vivió tras el ampay que protagonizó junto a Anthony Aranda.

A pesar de haber protagonizado una polémica batalla legal con el padre de su hija, la modelo sorprendió al revelar que no quiere hacer más papeleo y desea tener una buena relación con su expareja. Entérate de todo en esta nota.

Melissa explica por qué quería nueva conciliación con el ‘Gato’

‘Peluchín’ y Gigi le pidieron a Melissa Paredes que explicara por qué se inició un nuevo conflicto con Rodrigo Cuba, específicamente por la tenencia de su menor hija. Según la modelo, el futbolista habría cambiado su agenda en varias oportunidades, por lo que le parecía válido solicitar otra tenencia compartida.

“Así cómo el ha mostrado (chats) que yo le niego dos o tres fines de semana. Creo que, si a ustedes les parece demasiados fines de semana, cuenten cuántos fines de semana hay en todos estos meses. Cuando le digo para cambiar, primero dice que sí y luego que no. Lo mejor sería hacer una nueva conciliación”, comentó.

Melissa dice que el ‘Gato’ no es buen padre

Melisa Paredes se contradijo en una parte de la entrevista que concedió a “Amor y fuego”. Si bien la modelo no desea tener conflicto alguno con el ‘Gato’ Cuba, volvió a criticarlo por haber revelado la polémica foto de su pequeña hija con el ‘Activador’:

“Siempre he dicho que no (es un mal padre). Desde el primer día que me paré en ‘América hoy’, yo dije: ‘Es un buen padre’. (...) Yo pensé que sí pero no lo digo por el trato de él con ella es bueno. Pero a mí no me parece de buen padre mandar con mala intención una foto donde aparece su propia hija solo para que me destruyan”.

Melissa no quiere pelear más con el ‘Gato’: “Acá hay dos culpables”

Melissa Paredes quiere terminar con todos los malentendidos en su separación con Rodrigo Cuba. La actriz de “Igualita a mí” le insistió a los conductores de “Amor y fuego” que no quiere seguir por el camino legal para obtener una nueva conciliación con respecto a la tenencia de su niña.

“¿Yo voy a pelearme por dinero con un futbolista? Todos saben que ellos hacen sus contratos y siempre engañan a los jueces. No voy a gastarme. (...) No lo digo por él (Rodrigo). No lo ha hecho porque hasta ahora no vamos a juicio. La idea es no ir a juicio. Siempre lo he dicho. No es que no hice nada tampoco, y que soy la víctima. Acá hay dos culpables”, dijo.