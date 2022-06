¿Quiere limar asperezas? Melissa Paredes reapareció ante cámaras en el estreno de “Igualita a mí”, cinta donde ella participa junto a Carlos Alcántara. La actriz respondió preguntas sobre su situación legal con Rodrigo Cuba y dio un par de revelaciones sobre su conflicto mediático.

Aseguró que invitará nuevamente al padre de su hija a conciliar y que iniciarán unas sesiones de terapia psicológica.

“ Intento que las cosas vayan bien. Vamos a llevar una terapia psicológica como padres ”, dijo la exconductora de televisión a “Magaly TV, la firme”.

Melissa Paredes le hace el pare a Magaly Medina

Melissa Paredes no soportó más las críticas de Magaly Medina, quien la acusó de chantajear a Rodrigo Cuba por el inicio de un proceso de tenencia. En ese sentido, le envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

“Acaba de decir que yo uso a mi hija para amenazar, para no sé qué. Señora, ubíquese. Para empezar, le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga del canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar”, expresó.

Le advirtió que no se entrometa en su caso legal. “Mucho cuidado con lo que usted está diciendo, con lo que está insinuando porque la verdad ya me cansé de estar callada, ya me cansé de ser su títere y haga rating conmigo, ya deje de hablar de mí, por favor”, añadió la actriz.

Melissa Paredes visitará el set de “Amor y fuego”

Por primera vez, Rodrigo González entrevistará a Melissa Paredes en “Amor y fuego” este jueves 16 de junio.

“Por primera vez una entrevista fuera de su cancha, por primera vez en un escenario neutral”, anunció de esta manera el conductor de Willax. “Vendrá aquí, a nuestro show, a responder todas y cada una de nuestras preguntas, todo este material que tenemos acumulado, de todo este episodio en su vida”, agregó.