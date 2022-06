No toleró más rumores. Melissa Paredes se presentó en el set de “Amor y fuego” para dar a conocer su versión en torno al romance con Anthony Aranda y al tipo de relación que tuvo con Rodrigo Cuba antes y después de su ampay. En esta línea, la modelo dejó entrever que el futbolista le fue infiel.

Este jueves 16 de junio, Melissa Paredes tuvo una extensa conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre en la que aclaró varios puntos sobre su matrimonio. Una de las revelaciones que llamó la atención de los televidentes fue en torno a la lealtad de su expareja y a su comportamiento luego de las parrilladas a las que asistía.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

Durante la entrevista con los conductores de “Amor y fuego”, Melissa Paredes dijo que el deportista estaba enterado de la atracción que ella sentía por Anthony Aranda y que él, al regresar de algunos eventos, llegaba con una actitud fuera de lo común.

“Él iba a sus parrillas y que no lo hayan ampayado es otra cosa. Yo no puedo decir eso porque el señor me demandaría”, dijo para sorpresa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Nosotros ya estábamos separados, yo podía hacer lo que quería y él también. Una vez, a mi casa, él llegó ebrio y vomitando en el baño, estaba en lo suyo y yo no tenía por qué reclamarle nada (...). Ni me le acercaba porque no teníamos nada nosotros en contacto. Mi cama era gigante y yo dormía en un lado, él en el otro, y mi hija en el medio, toda la vida hemos dormido así”, finalizó.

Melissa Paredes dice que Rodrigo Cuba se quedó con sus pertenencias

Posteriormente, la modelo comentó que el ‘Gato’ Cuba se quedó con sus cosas luego de haber llegado a un acuerdo al separarse. En esta línea, ella afirmó que el deportista aún tiene su ropa, zapatillas y otros objetos; y que, anteriormente, le devolvió una parte de sus pertenencias en una bolsa de basura.

Melissa no quiere juicio con el ‘Gato’

La modelo explicó a que no quiere hacer más papeleos y espera tener una buena relación con su expareja: “Así cómo el ha mostrado (chats) que yo le niego dos o tres fines de semana. Creo que, si a ustedes les parecen demasiados fines de semana, cuenten cuántos fines de semana hay en todos estos meses. Cuando le digo para cambiar, primero dice que sí y luego que no. Lo mejor sería hacer una nueva conciliación”, comentó.