Melissa Paredes aclara que Rodrigo Cuba pagaba su celular, pero ella costeaba compras de la casa

Melissa Paredes estuvo en la alfombra de la roja de la película “Igualita a mí”, en la que conversó con la prensa y respondió a diversas interrogantes sobre su vida privada. Durante este encuentro, la exconductora de “América hoy” aclaró que Rodrigo Cuba pagaba su celular, pero detalló que ella aportaba con las compras del hogar.

La también actriz recordó, además, que en una oportunidad le obsequió a su exesposo un vehículo a fin de aclarar cómo era realmente la división de los gastos en su matrimonio.

“Me da risa eso porque es como que Anthony diga que me paga todo. Yo a veces me olvido de pagar mi celular, él sabe que soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba mi celular o alguna cosa y yo pagaba, por ejemplo, las compras de la casa, pagaba su carro entero. Le regalé un carro, imagínense”, aseveró.

Como se recuerda, en la entrevista que ofreció a Magaly Medina, Rodrigo Cuba aseguró que él pagaba el celular y el seguro de Melissa Paredes. Agregó que lo que ella ganaba solo lo utilizaba para sus gastos extras.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba llevarán terapia psicológica

En su encuentro con la prensa, Melissa Paredes reveló que llevará terapia psicológica de padres con Rodrigo Cuba. Ello con la intención de que logren una relación cordial por el bienestar de su hija.

“Intento que las cosas vayan bien. Vamos a llevar una terapia psicológica como padres”, detalló la joven actriz y modelo.

Melissa Paredes quiere modificar acuerdo de tenencia compartida

Melissa Paredes ha pedido modificar el acuerdo de tenencia compartida que tiene con el ‘Gato’ Cuba, ya que solo puede pasar con ella los fines de semana.

“Los fines de semanas siempre estoy con ella. A mí me toca de viernes en la noche al lunes tempranito, que la dejo en el cole. Qué madre no quiere estar con su hija (...). Ni plata pido, a mí no me dan ni un sol, ni me interesa. Lo único que estoy pidiendo es días con mi hija”, manifestó la expresentadora en “América espectáculos”.