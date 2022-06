Melissa Paredes aclara por qué dijo, antes de su ampay, que quería embarazarse de Rodrigo Cuba

Melissa Paredes mantuvo una entrevista en el programa “Amor y fuego” junto a Rodrigo González y Gigi Mitre. Aquí aclaró por qué dijo que buscaba quedar embarazada del futbolista, pese a que afirmó estar separada de Rodrigo Cuba, luego de ser ampayada con el bailarín Anthony Aranda.

La influencer también se presentó durante la tarde en el referido programa para responder a las críticas que ha desatado su nuevo enfrentamiento con su expareja por la tenencia compartida de su menor hija.

El público fue el principal motivo

Melissa Paredes declaró esta tarde que ella no tenía posibilidades de ser madre nuevamente, porque estaba sometida a un tratamiento oncológico. Sin embargo, dio declaraciones en las que afirmaba querer tener otro hijo con Rodrigo Cuba porque era algo que “le gustaba escuchar al público”.

“Si ven más entrevistas mías y cuando me han preguntado sobre un hijo, siempre he dicho que sería lindo y hasta el día de hoy tomo ácido fólico y eso no tiene nada de malo. (…) Es algo que al público le gusta escuchar” , señalo la modelo.

Asimismo, justificó lo que dijo, antes de ser ampayada con Anthony Aranda, al mencionar que “lo que uno dice en televisión muchas veces es lo que al público le gusta escuchar. Somos artistas, nos debemos a ellos.”

Actriz presenta nuevos mensajes entre ella y Rodrigo Cuba

Uno de los comentarios del compañero de Gigi Mitre incomodó a Melissa Paredes, pues mencionó el mensaje que presentó en “Instarándula”, con el que buscaba desmentir a su expareja, quien aseguró que seguían en una relación cuando ella fue expuesta con el ‘Activador’.

A pesar de que la ex chica reality confesó que ya no llevaba una vida de pareja con el ‘Gato’ Cuba, Rodrigo González dejó entrever que no cree en su versión, pues los mensajes no confirman nada de lo que ella dice. Además, los textos que leyó el popular ‘Peluchín’ eran de una amiga de la modelo y el futbolista. “Esto me marea, no me dice nada, no me cambia el concepto de nada”, expresó.