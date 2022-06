Melissa encara a ‘Peluchín’ por asegurar que ‘Gato’ Cuba la agredió: “¿En qué momento?”

Melissa Paredes se mostró incómoda con la promoción de su entrevista en el set de “Amor y fuego”, programada para este jueves 16 de junio. Asimismo, increpó a Rodrigo González por asegurar que Rodrigo ‘Gato’ Cuba la agredió. En ese sentido, la actriz decidió realizar una aclaración sobre cómo se llevaba con el deportista después del ampay con el ‘Activador’.

La exchica reality cuestionó al popular ‘Peluchín’ porque ha dejado entrever que ella ha sufrido violencia física por parte del integrante del Sport Boys. Por ende, decidió revelar la razón por la que abandonó el departamento que compartía con su exesposo.

Actriz increpa a presentador de “Amor y fuego”

La protagonista de “Ojitos hechiceros” mencionó que el ‘Gato’ Cuba nunca la agredió físicamente, pero sí psicológicamente, además de los constantes insultos y peleas.

Melissa Paredes asegura que sufrió violencia psicológica por parte de Rodrigo Cuba. Foto: captura Willax TV.

“Perdóname y voy a corregirte, porque he visto la promoción que lanzó tu producción, donde tú (Rodrigo González) afirmas que yo he dicho que él (Rodrigo Cuba) es un maltratador físico. ¿En qué momento? (...) En ningún momento he dicho que me agredía, dije que tuve que salir de la casa porque habían insultos, peleas, si para ti eso no te parece algo grave, pues para mí sí lo es” , expresó.

Rodrigo González responde a Melissa Paredes

Luego de dejar en claro que sufrió violencia psicológica por parte de ‘Gato’ Cuba, Rodrigo González le consultó sobre el mensaje en el que ella le dice “Guapo’. Sin embargo, la modelo se mostró a la defensiva.