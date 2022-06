Mamá de Melissa Paredes a Magaly Medina: “No te metas con los míos”

Le respondió con todo. Celia Rodríguez, mamá de Melissa Paredes, salió a defender a su hija. Esto, luego de que Magaly Medina criticara duramente a la modelo.

“La cuna no se cambia porque luego de haber conocido a su mamá, la entendemos. Como dicen, de tal palo tal astilla. Ahí la tenemos en todo su esplendor (...) La vulgaridad nace contigo. La clase es algo con lo que se nace y nadie te lo enseña”, declaró la ‘Urraca’.

Es importante recordar que los comentarios nacieron luego de que la ex reina de belleza hablara sobre la conductora de “Magaly TV, la firme” en redes sociales. Esto, tras lanzar calificativos ofensivos sobre su aspecto físico.

Mamá de Melissa Paredes le responde a Magaly Medina

La progenitora de Melissa Paredes usó sus historias de Instagram para lanzar una advertencia a la conductora de espectáculos. “También se nace con la maldad, con la hipocresía, mentiras”, escribió Rodríguez.

Celia Rodríguez, mamá de Melissa Paredes, le responde a Magaly Medina en Instagram. Foto: CeliaRodríguez/Instagram

“Cuando te conviene, otorgas pantalla a los que te hacen favores o te las remuneran. No te gusta que te digan tus verdades, no me conoces, no te metas conmigo ni con los míos . ¡Sádica, psicópata, satánica! Vives usando tu maldad para lavar el cerebro de la gente”, arremetió la madre de la modelo.

Melissa Paredes se refirió a la entrevista del ‘Gato’ Cuba

La también actriz habló sobre la conversación que su exesposo le brindó a Magaly Medina. Detalló que él cubría casi todos sus gastos y que incluso pagaba las cuentas de su auto.

“Me da risa eso, es como que Anthony ahorita diga que me paga todo. A veces me olvido de pagar mi celular. Soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba por ejemplo mi celular o alguna cosa y yo pagaba las compras de la casa”, explicó Melissa Paredes.