Magaly vs. Bárbara Cayo: ¿cómo nació la enemistad entre la conductora y la mamá de Alessia Rovengo?

A inicios de los 2000, la siempre controversial Magaly Medina sacó a la luz un picante ampay que conllevo la ruptura de un matrimonio. Desde aquel día Bárbara Cayo le declaró la guerra, pues las comprometedoras imagenes la involucraban directamente.

El ampay hacia evidente la infidelidad de la ex “Torbellino” con el actor Carlos Thorton, cuando todavía estaba casada con Lucho Rovegno, el padre de sus dos hijas. La revelación puso un fin definitivo a su matrimonio.

Bárbara Cayo y las duras palabras hacía Magaly Medina

En el 2011, años después del ampay, la mayor de las Cayo brindó una entrevista a la revista Cosas, en donde no solo hizo evidente su repulsión hacia conductora, si no que también la llamó “bruja”.

“Hay una bruja en la televisión que infla todo, tiene poder de encantamiento. Pero tampoco puedo hablar de la bruja. Me gustaría, pero no puedo por contrato. Yo no tengo pelos en la lengua, a mí nadie me da miedo”, indicó en ese momento, en clara referencia a Magaly.

Adempas, durante la entrevista, Bárbara Cayo recordó el duro momento que vivió tras ser ampayada con el actor Carlos Thorton. Según indicó, afectó mucho su vida laboral, amorosa y sobre todo su salud.

“¡Agrandaron algo que no era nada! Lamentablemente, no solo perdí contratos importantes por eso, sino también mi matrimonio (…) Mi vida entera se vio truncada y hasta presumo que fue el estrés emocional lo que generó el cáncer que gracias a Dios me detectaron a tiempo y que ya está totalmente superado”, manifestó.

Asimismo, remarcó: “Digamos que ella siempre tiene la última palabra, tiene poder en los medios, ¿no? Esa mujer no debe existir, es un cero a la izquierda. Vive del mal que le hace a la gente. Es como la bruja de los cuentos”.

El otro ampay de Bárbara Cayo que nunca salió

Hace poco, Magaly Medina reveló en el programa de JB la desagradable situación que vivió tras el segundo ampay de Bárbara Cayo que su equipo de investigación captó, pero que jamás vio la luz porque la actriz le suplicó que no lo publicara.

“Ya se había separado del marido por culpa del primer ampay, entonces le contesté y me dijo: Mira que si tu sacas ese ampay, mi esposo me va quitar a mis hijas, no puedes sacarlo, te lo ruego, te lo suplico” , señaló.