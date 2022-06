Luciana Fuster quiere ser la sucesora de Alessia Rovegno: “El próximo año estaría postulando al Miss Perú”

Luciana Fuster se contagió de la emoción por la elección de Alessia Rovegno para ir al Miss Universo 2022, y ahora la chica reality expresa su interés por postular el próximo año con el objetivo de ser la nueva Miss Perú 2023, según afirmó a las cámaras de “+ Espectáculos”, el 16 de junio.

¿Luciana Fuster sucesora de Alessia Rovegno?

Luciana Fuster, de 23 años, quien además de pertenecer a “EEG, 10 años”, es influencer, locutora radial y modelo, ya tiene tiempo coqueteando con la idea de postular al Miss Perú. En enero, durante su paso por el segmento Esferas de la verdad de “Estás en todas”, afirmó que esa imagen estaba “dando vueltas” en su cabeza.

Ahora, en “+ Espectáculos”, la guerrera no dudó en decir: ”Todo indica que el próximo año estaría postulando al Miss Perú”.

Asimismo, hizo hincapié en todo el trabajo que hay detrás de la postulación al título que ahora ostenta Alessia Rovegno. “Es un tema que tendría que ver porque es bastante entregado y sacrificado, es representar a todo un país si es que se gana la corona”, señaló, no sin asegurar que, de darse, ella estaría feliz.

“Creo que cada concurso es distinto, todo depende de las ganas que le pongas, del esfuerzo (…) Es lindo representar a un país, es un orgullo nacional” , explicó.

En ese sentido, Luciana Fuster adelantó en qué tema le gustaría enfocarse, de ganar el Miss Perú Universo 2023.

“Para mí, la educación es algo global; sin educación no hay respeto, no hay empatía, no hay entendimiento, de allí parte todo”, concluyó.

¿Qué concursos de belleza ganó Luciana Fuster?

La modelo Luciana Fuster no es ajena al mundo de los certámenes de belleza, donde inició como Miss Callao para el Miss Teen Model Perú 2015. Al salir ganadora viajó a Costa Rica para participar en el Miss Teen International de ese año.

Con esa experiencia concursó en Miss Teen Pageant International 2016 en Brasil. Afín a eso, fue nominada al ranking 100 Most Beautiful Faces of 2021 (Los 100 rostros más hermosos, en español), organizado por TC Candler & The Independent Critics, a través de su portal de Instagram.