Jessica Newton se negó a conversar con el reportero de “Magaly TV, la firme”, quien la abordó a su salida de un local. La organizadora del Miss Perú se encontraba con Alessia Rovegno, recientemente elegida como la sucesora de Janick Maceta.

El hombre de prensa se acercó a ella para hacerle preguntas respecto a la coronación de la hija de Bárbara Cayo; sin embargo, ella evitó responderle.

Jessica Newton es directora de la organización Miss Perú. Foto: archivo La República

“Hola, Jessica, ¿Cómo estás? ¿Podemos conversar?”, le preguntó el periodista a la ex reina de belleza. El comunicador quedó desconcertado al escuchar que ella le dijo que no.

“ No, por primera vez, no. ¿Alguna incomodidad? Ninguna cosa que quiera decir. Mándale un beso”, fue lo único que respondió Jessica Newton.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Jessica Newton?

Magaly Medina reaccionó a la escena tras ser mostrada en televisión. “De mejores sitios nos han botado, pero ella fue más miss que sus candidatas”, contestó la conductora en su programa de farándula.

Ella dice ‘mándale un beso’ y ayer hemos destrozado su concurso y a su reina. (...) por dentro debe desearme todos los males del mundo. Yo no puedo ser hipócrita, no puedo mandarte un beso y apuñalar a la vez. Yo no soy Judas”, agregó la figura de ATV.

Magaly Medina se ríe del look de Jessica Newton

El vestido de Jessica Newton en la final de Miss Perú no pasó desapercibido por Magaly Medina, quien opinó de su look en la gala de coronación.

“Supongo que dijo es Esto es guerra, entonces me pongo el pareo de la playa. Newton estaba con el pareo. Ese vestido que se puso Johanna San Miguel tampoco le fue muy bien. Creo que todo fue elegido muy tarde, a la muy loca”, manifestó.