Jessica Newton señaló que Alessia recibirá clases de oratoria: “Trabajará con distintos coaches”

Jessica Newton, directora de los certámenes de belleza, se pronunció sobre las críticas que viene recibiendo por elegir a la modelo Alessia Rovegno como la ganadora del Miss Perú. “Todos los años hay bulla en una elección, incluso cuando se elige a una Miss Universo hay bulla, y mundial”, aseveró a la prensa peruana. Indicó que un claro ejemplo de esto fue lo que sucedió con Janick Maceta cuando quedó tercer puesto en el Miss Universo 2020.

“Todos recordamos cuando Janick Maceta quedó tercera. El mundo se levantó porque tenían una favorita , otros estaban contentos. Esa es la reacción normal de alguien que tiene una favorita cuando esta alcanza la corona principal”, señaló. Por otra parte, recalcó que la nueva reina recibirá clases de oratoria y trabajará con expertos internacionales. Ella va a trabajar con distintos coaches, uno de ellos me llamó ayer. Ella ha sido jurado del Miss Universo en dos oportunidades”.

Jessica Newton defiende de las críticas a Alessia Rovegno. Creditos: Gianella Aguirre/ URPI - GLR

Jessica Newton manifiesta que Alessia está en los ojos del mundo

De acuerdo a lo indicado por Jessica Newton, hay muchas personas que se encuentran interesadas en sumarse al equipo de preparación luego de ver que Alessia Rovegno fue la ganadora del Miss Perú 2022. “Tenemos los ojos del mundo puestos en nuestro reina” , aseguró.

Asimismo, afirmó que la nueva reina brindará una entrevista a Telemundo, una de las cadenas más grandes de habla hispana, para que todo el mundo la pueda conocer mejor.

Modelo representará al Perú en el Miss Universo. Foto: Instagram

Magaly Medina arremete contra Jessica Newton

La conductora Magaly Medina no se quedó callada y volvió a tirarle un ‘dardo’ a Jessica Newton luego de conocer quién sería la ganadora del Miss Perú.