Alessia Rovegno, Valeria Flórez y Tatiana Calmell se convirtieron en las finalistas del Miss Perú 2022, siendo la hija de Bárbara Cayo quien será nuestra representante en el próximo Miss Universo. Cada una de ellas, antes de la coronación, brindaron un discurso de acuerdo al tema que es escogieron aleatoriamente.

Este martes 14 de junio se llevó a cavo la gala en el set de “Esto es guerra”. Las familias de las modelos estuvieron presentes y vivieron con emoción todo el evento, desde el desfile en traje típico hasta en vestido de noche.

Miss Perú 2022

Tatiana Calmell: cambio climático

“Es un tema que me toca mucho. Como miss me gustaría trabajar en el tema del cambio climático, es algo que nos está afectando mucho. Nos está atacando, y si no actuamos desde hoy va a ser muy tarde para las futuras generaciones. Me gustaría generar conciencia del valor que la tierra tiene para nosotros los peruanos”.

Valeria Flórez: violencia

“La violencia, en cualquier de sus formas, es condenable. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de violencia y no solo se ve reflejado en nuestro país, sino en el mundo. Creo que como país debemos unirnos y darle el valor a la salud mental. E scuchar a nuestros niños para que formen una inteligencia emocional fuerte y así tener una sociedad con mucha tranquilidad, amor y tolerancia, que es lo que necesitamos”.

Alessia Rovegno: cyberbullying