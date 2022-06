Laura Spoya salió a defender a Alessia Rovegno y al certamen Miss Perú tras la final en EEG

Fiel a su estilo, Laura Spoya afirmó que vio todo lo ocurrido en la final del Miss Perú 2022. A pesar de que la influencer ya se ha alejado del mundo de los certámenes de belleza, la otrora reina dejó en claro que está de acuerdo con la decisión que tomó el concurso organizado por Jessica Newton respecto a la elección de Alessia Rovegno para representar al Perú en el Miss Universo. La modelo explicó a detalle por qué su percepción coincide con el jurado de la competencia.

Laura Spoya sobre Miss Perú 2022: “Uno no compra su corona”

Laura Spoya usó sus plataformas para conversar con sus fanáticos sobre la final del Miss Perú 2022 y la coronación de Alessia Rovegno como la Miss Perú Universo 2022. Para empezar, la exreina insistió en que el certamen se dio de forma ordenada y objetiva:

“El concurso no está comprado, uno no compra su corona, nadie te la regala. Eso es completamente mentira y les puedo decir que hay que ponerse un poco más en los zapatos de la otra persona. Ella es humana, es una persona que tiene sentimientos. Ayer vi comentarios de personas tirándole (odio). Muy feo”.

A finales de abril, se dio a conocer oficialmente la candidatura de Alessia Rovegno al Miss Perú 2022. Varias figuras del espectáculo la felicitaron; sin embargo, recibió críticas tras su coronación. Foto: Miss Perú/Instagram

Laura Spoya reconoció fortalezas y debilidades de Alessia Rovegno

Asimismo, Laura Spoya sorprendió al revelar que tiene una amistad con Alessia Rovegno. Incluso señaló que ella le había propuesto a la joven modelo de 24 años que postule al concurso de Jessica Newton.

“Ayer la felicité por Instagram. Me encontré con un mensaje de 2017, en el que le había puesto: ‘Si tienes tiempo, deberías presentarte al Miss Perú'. Ella me parece una mujer guapísima. Tiene muchísimo porte y presencia, a nivel físico. En concursos como el Miss Universo, de todas formas, uno busca tener una candidata con porte y elegancia. Cosa que ella tiene perfectamente. Por ahí comenzamos superbién”, comentó.