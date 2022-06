¡Ya es toda una reina! Alessia Rovegno concedió su primera entrevista como Miss Perú 2022 hace tan solo unos minutos. La joven modelo será quien nos represente en el certamen internacional Miss Universo y está más que contenta por el logro que ha sumado a su carrera.

Por ello, en conversación con La República, la hija de Bárbara Cayo contó cuál es el camino que seguirá a partir de ahora en el certamen de belleza y, además, respondió a sus críticos.

“Estoy muy agradecida con toda la gente que me apoya. Estoy muy dispuesta a prepararme, a dar lo mejor de mí y dejar el nombre de Perú en alto”, señaló en un inicio.

Alessia Rovegno convencida de mejorar su oratoria

Tras ello, la pareja de Hugo García fue cuestionada por su desenvolvimiento en pantallas, pues hay espectadores que consideran que este no fue óptimo en el certamen de belleza.

“Cada uno tiene sus debilidades y sus fortalezas; yo estoy conociendo las mías. Es la primera vez que me desenvuelvo ante cámaras de manera distinta. Si bien siempre he estado metida en el modelaje, lo de las fotos es más expresiones, muy distinto a hablarle a la cámara, y me toca trabajar en eso”, afirmó la reina de belleza.

No obstante, reafirmó su disposición para pulir esos detalles y brindar un buen debut en el Miss Universo. “Pero estoy segura de que, en los cinco meses de preparación que tenga, lo voy a lograr”, prosiguió la modelo.

Alessia Rovegno. Foto: composición LR/Instagram

Alessia Rovegno opina sobre críticas

Por otro lado, la joven fue consultada sobre la ola de críticas que ha recibido en redes sociales tras su coronación, con la cual se impuso a Valeria Flórez y Tatiana Calmell.