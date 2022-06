Melissa Paredes sobre nuevo proceso de tenencia: “Solo estoy pidiendo días con mi hija”

Melissa Paredes sigue generando polémica en la opinión pública luego de convocar nuevamente a Rodrigo Cuba para concertar un nuevo régimen de tenencia sobre la hija de ambos. Por su parte, el futbolista del Sport Boys se mostró bastante incómodo con este hecho, mientras que la conductora se muestra firme con la petición.

La exintegrante de “América hoy” también ha dejado en claro que ese nuevo requerimiento no tiene nada que ver con el tema económico y que solo se trata de pasar días con su pequeña. Esto lo volvió a dejar en claro durante el avant premier de la película que protagonizará junto a Carlos Alcántara: “Encintados”.

Melissa Paredes defiende nuevo proceso de tenencia con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes también se pronunció sobre las críticas en su contra luego de buscar un nuevo régimen de tenencias y hasta le dejó un mensaje a Magaly Medina, quien la acusó de utilizar a su hija para sacar provecho.

“ El régimen de visitas de mi bebé sigue igual. No la veo cuatro días a la semana, que para mí como mamá es un montón. La gente lo ve como escandaloso que yo pida más días, hasta dicen que uso a mi hija... al contrario, preocúpense cuando yo diga ‘ay no gracias, no quiero ver a mi hija’, es tonto, ¿no? ”, indicó.

“ Los fines de semanas siempre estoy con ella. A mí me toca de viernes en la noche al lunes tempranito que la dejo en el cole. Qué madre no quiere estar con su hija... ni plata pido, a mí no me dan ni un sol, ni me interesa. Lo único que estoy pidiendo es días con mi hija ”, añadió.

Melissa Paredes se disculpa con Alex Valera

Luego del duelo entre Perú y Australia, Melissa Paredes criticó a Alex Valera refiriéndose a su equipo Universitario y hasta lo calificó de “salado”. Por ello, la modelo utilizó sus redes sociales para disculparse con el futbolista al señalar que lo hizo en son de broma y por molestar a Anthony Aranda.