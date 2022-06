Magaly arremete contra Melissa por hablar de su hijo: “No te compares, no me llegas a los talones”

¡No se quedó callada! Los dimes y diretes entre Magaly Medina y Melissa Paredes son de nunca acabar. Esta vez, la conductora de TV le respondió a la ex reina de belleza luego de que le dedicara un contundente mensaje en redes sociales, donde mencionó al hijo de Medina.

Tras ello, la figura de ATV no dejó pasar por alto este hecho y arremetió contra la actriz por los duros calificativos que tuvo hacia ella.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“Lo que sí no le permito a ninguna persona que hable sobre lo que ella ignora. Creo que todo el mundo ignora lo que es mi vida más privada, pero qué sabe esta de criar un hijo, qué sabe de cómo eduqué a mi hijo (...) Que muy orgulloso está de lo que es hoy en día”, agregó.

Magaly Medina le exige a Melissa Paredes que no se compare con ella

Asimismo, Magaly Medina le aclaró a Melissa Paredes y le pidió que no se compare a ella: “Como puede ella decirme a mí, por favor, Melissa (...) Así que ahí, en ese contexto, tú sales sobrando no te compares porque no me llegas a los talones. Ni como talento de televisión ni como mujer”, finalizó.

Melissa Paredes le hace advertencia a Magaly Medina

Asimismo, Melissa Paredes criticó que la conductora de ATV aproveche su polémica con Rodrigo Cuba para generar rating. “Yo no uso a mi hija para ningún tema, porque para empezar yo no (tengo) ningún proceso que haya abierto hasta el día de hoy. Así que mucho cuidado con lo que usted está diciendo, con lo que está insinuando porque la verdad ya me cansé de estar callada, ya me cansé de ser su títere y haga rating conmigo, ya deje de hablar de mí, por favor”, sostuvo.