Janick Maceta confirma romance con Andrés Wiese: “Mi corazón está feliz”

¡Ya no lo oculta! Janick Maceta habló por primera vez frente a cámaras sobre su relación con Andrés Wiese. Tras la gran final del Miss Perú 2022, la ex reina de belleza fue consultada sobre su romance con el actor y no tuvo reparos en asegurar que se encuentra feliz.

En anteriores oportunidades, la modelo evitaba declarar respecto a los rumores que circulaban en la farándula local sobre sus ‘saliditas’ con el afamado ‘Ricolás’; sin embargo, esta vez no dudó en expresar que está viviendo una linda etapa de su vida.

¿Qué dijo Janick Maceta sobre su relación con Andrés Wiese?

“Mi corazón está feliz” , dijo al confirmar su romance con el actor. “Todo muy bien, no hablo mucho de mi vida privada, pero, gracias a Dios, todo muy bien (...) Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, y creo que ambos estamos muy bien, tranquilos”, agregó.

Asimismo, mencionó que prefiere mantener su relación alejada de los reflectores: “Me gusta cuidar mi privacidad. No me gusta exponer mucho a mi familia o mis relaciones, me gusta mantener esa parte cuidada y, de vez en cuando, obviamente, nos van a ver de viaje, pero todo bajo el lente de la cámara”, aseguró.

Janick Maceta y Andrés Wiese intercambian tiernos mensajes en redes sociales

En los primeros meses del año, Janick Maceta y Andrés Wiese aumentaron los rumores de su romance al intercambiar cariñosos mensajes en redes sociales. Ello se evidenció cuando viajaron a Tailandia y el actor le comentó: “El mejor viaje de mi vida”.

Sin embargo, a pesar de todas estas demostraciones, la pareja no se animaba a gritar su amor frente a cámaras y lo mantuvieron entre cuatro paredes.