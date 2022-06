Areliz Benel, la recordada Shirley de “Al fondo hay sitio”, causó revuelo entre sus seguidores al revelar que se encontró con Sebastián Yatra y hasta se tomó una foto con él. A través de sus redes sociales, la actriz mostró la imagen en la que se puede apreciar que disfruto un instante al lado del reconocido cantante colombiano.

Como se recuerda, hace algunos años la intérprete viajó a México para continuar potenciando su carrera en la actuación. Desde entonces, ha logrado participar en algunas destacadas producciones en dicho país.

El encuentro con Sebastián Yatra

En la fotografía que publicó en Instagram, Areliz Benel aparece sonriente mientras el colombiano Sebastián Yatra la abraza por el hombro.

Areliz Benel junto al cantante colombiano Sebastián Yatra. Foto: Areliz Benel/ Instagram

¿Quién es Areliz Benel?

Areliz Benel es una actriz peruana que radica en México. Es conocida mayormente por haber interpretado a la carismática y divertida Shirley González en “Al fondo hay sitio”. En la ficción, la joven era hija de Lucho González y Reina Pachas y tenía como hermanos a Yony, Joel, Grace y Jaimito.

El 2017, la artista dio una entrevista al blog de Karina Rivero, en el que reveló que ella y su personaje eran completamente opuestas.

“Era todos los días, de lunes a sábado, siempre Shirley, me llamaban Shirley en las calles (...) Yo soy todo lo contrario a Shirley, soy muy tímida y no me parezco en nada a mi personaje”, detalló.

La actriz Areliz Benel ha formado parte de películas como "Pasos de fuego" y "La lotería". Foto: Areliz Benel/Instagram

Instagram de Areliz Benel

Areliz Benel posee una cuenta oficial de Instagram (arebenel), a través de la cual comparte fotos y videos de su día a día. Actualmente, la joven ya ha logrado superar los 298 000 seguidores en dicha red social.

Los seguidores de la artista se mantienen pendientes a todas las novedades en la vida personal y laboral de esta.