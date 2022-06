Papá de Alessia Rovegno revela que ella siempre quiso ir al Miss Universo: Es su sueño desde niña

Alessia Rovegno fue la ganadora del Miss Perú 2022 y sus fanáticos no dudaron en celebrar tal logro. Uno de ellos es su papá, el empresario Lucho Rovegno. El dueño de la famosa panadería que lleva su apellido se tomó unos minutos para declarar a las cámaras de “Amor y fuego” y contar su perspectiva de la nueva faceta de su hija.

Asimismo, reaccionó ante las burlas y comentarios de negativos que su hija ha recibido tras la coronación. Entérate de todo en esta nota.

Lucho Rovegno sobre Alessia: “Desde los 8 años, modelaba frente al espejo”

Alessia Rovegno no fue la única que celebró su título de Miss Perú Universo 2022. Su padre, Lucho Rovegno, reveló que comparte la emoción de su hija, ya que desde pequeña la vio enfocada en representar al Perú en certámenes de belleza.

“Me siento orgullosa. Era su sueño desde muy chiquita. Desde los 8 años, modelaba frente al espejo. Ella quería ser modelo, quería ser Miss Perú y quería ganar el Miss Universo. Se va a preparar para tentar la corona. Se va a preparar, tiene seis meses y le va a meter a full. (Quiero) desearle toda la suerte del mundo, yo voy a estar atrás siempre para apoyarla”, comentó.

Lucho Rovegno. Foto: Instagram

PUEDES VER Bárbara Cayo y Alessia Rovegno sorprenden al cantar en vivo tema compuesto por la modelo

Lucho Rovegno es consciente de las críticas hacia Alessia

Más adelante, Lucho Rovegno no dudó en reconocer que Alessia Rovegno tiene aún mucho por mejorar y que, si bien su coronación en el Miss Perú 2022 se ha visto envuelta en polémicas, la joven modelo de 24 años está enfocada en dar lo mejor de ella para llevarse el título máximo en el Miss Universo: