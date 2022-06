Ruth Medina niega afirmaciones del ‘Chorri’ Palacios: “Nos conocimos hace 4 años, me trataba como una reina”

Luego del ampay emitido en Magaly Medina, Ruth Medina salió al frente a contar su versión sobre el ‘Chorri’ Palacios y la relación que ambos tuvieron hace varios años. La joven dio a conocer detalles sobre este romance para contradecir el comunicado del exfutbolista.

El último 6 de junio, la producción de Magaly Medina emitió el ampay de Roberto Palacios y, ante la ola de críticas en redes sociales, el deportista emitió un extenso comunicado en el que aseguró que este encuentro fue ‘sembrado’ por las personas de su entorno.

Debido a la negación de la figura del fútbol peruano, Ruth Medina decidió pronunciarse y contar su propia versión.

¿Qué dijo Ruth Medina?

“Yo no fui error de un día. Yo a él lo conozco hace 4 años. Él me dijo que no estaba con su mujer, y me dijo: ‘Ven, gorda, quédate’ para tener intimidad (...). No puede ser tan caradura para verme la cara de tonta al decir que me conoce de un día” , dijo al iniciar la entrevista.

Posteriormente, la joven de 28 años contó cómo era el trato con ella: “Él siempre iba a recogerme a mi casa y me trataba como una reina. Me besaba en la discoteca. Me invitó a Trujillo, y bailamos toda la noche; luego nos fuimos al hotel y pasó lo que tuvo que pasar”.

Finalmente, la joven afirmó que el ‘Chorri’ le pedía “fotos subidas de tono” porque “no la veía”, dado que iba a mirarla en Chiclayo dos veces al mes, aproximadamente.

