Alessia Rovegno explica por qué tiene problemas para hablar ante cámaras: “Es todo un reto”

Falta poco para saber quién será la ganadora del Miss Perú 2022 y Alessia Rovegno está segura de que quiere llevarse la corona. La modelo y novia de Hugo García, tras ser señalada de verse beneficiada por el favoritismo dentro del concurso organizado por Jessica Newton, mostró su lado más humilde y confesó que no tiene mucha habilidad para hablar ante cámaras.

Alessia Rovegno: “Me encanta, pero es algo nuevo”

Alessia Rovegno habló recientemente con Trome sobre cómo está siendo su experiencia dentro del Miss Perú 2022. A la modelo se le consultó por todo lo que se viene diciendo sobre sus discursos en televisión y para las plataformas del concurso. Esta fue su respuesta.

“Si bien he trabajado en el mundo de modelaje desde muy chiquita, nunca he tenido esa interacción realmente con la cámara y hablar ante ella. Claro, esto también es todo un reto para mí porque en mi trabajo de modelaje vas a la sesión de fotos, haces las fotos, trabajas y te vas, te pagan por eso. Esto es más un tema de estar dispuesta a programas de televisión, conversar por ‘lives’, conversarle a tu público. Me encanta, pero es algo nuevo”, comentó.

La cantante dejó en claro que acepta las críticas hacia ella: “Al final, todos estamos para aprender, no sabes la sensación de sentir que estás evolucionando, de proponerte algo que realmente lo estás logrando. Entonces, los comentarios positivos y negativos, los respeto y no dejo que me afecten emocionalmente. Estoy feliz de estar aprendiendo cosas nuevas”.

Alessia considera que una fortaleza suya para ganar la corona es “conocer sus ángulos”

Más adelante, Alessia Rovegno reveló qué la llevó a poner en pausa su exitosa carrera de modelo para concursar en Miss Perú 2022: “Dejar mi trabajo allá demuestra las ganas que tengo y el compromiso que tengo con mi país de representarlo. Las razón por la que quiero ser Miss Perú es por un proyecto educativo que siempre lo he querido hacer y ya sea con la organización o sí, eventualmente lo haré”.

La modelo peruana sorprendió al no dudar para hablar sobre las que considera sus fortalezas y debilidades. “Mi debilidad es más que todo estar tan expuesta al hablar ante cámaras porque antes iba a una sesión de fotos, estaba ante cámaras, sí, pero es muy diferente ser. Creo que mi debilidad va por ahí. Y mi fortaleza creo que el haber estado en el modelaje me ayuda mucho que conozca mis ángulos, el tema de fotografía, la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo. Sé perfectamente lo que implica estar en un concurso como este o como en el Miss Universo, hay mucha disciplina”, aseguró.