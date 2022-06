Melissa Paredes se disculpa con Valera tras criticarlo por fallar penal: “Solo estaba fregando”

Luego de la dura derrota de la selección peruana ante Australia por el repechaje al Mundial de Qatar 2022, diversas figuras del espectáculo nacional se pronunciaron mediante las plataformas digitales. Melissa Paredes fue una de ellas, y le dedicó especial énfasis a Alex Valera, quien falló el penal decisivo frente al seleccionado oceánico.

La modelo tildó de ‘salado’ al delantero por pertenecer al club Universitario de deportes. Pues bien, luego de varias horas de dichos comentarios, la ahora conductora utilizó las historias de su cuenta de Instagram para ofrecer las disculpas del caso hacia el seleccionado nacional.

Melissa Paredes se disculpa con Alex Valera

Melissa Paredes aseguró que sus palabras fueron producto de la calentura por la derrota peruana y también aclaró que mencionó de broma al equipo crema porque quería molestar a Anthony Aranda por ser hincha de la ‘U’.

“ Tengo que decirle disculpas a Valera, porque mi hermano me dice que no puedo expresarme así de un jugador. O sea, tiene razón, pero yo lo hice en el calor del momento y para molestar a la gente, porque Anthony es de la ‘U’ y mis amigos también. Valerita, no es nada personal, solo estaba fregando ”, precisó.

Melissa Paredes tendrá entrevista en “Amor y fuego”

Este martes 14 de junio, Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron que Melissa Paredes visitará el set de su programa para responder a todo lo ocurrido en su vida personal. Ambos conductores señalaron que no se guardarán nada y buscarán conocer la verdad acerca de su ampay con Anthony Aranda y la separación de Rodrigo Cuba.

“Vendrá aquí, a nuestro show, a responder todas y cada una de nuestras preguntas, todo este material que tenemos acumulado, de todo este episodio en su vida y en la de su exesposo Rodrigo Cuba”, indicó ‘Peluchín’ para sus televidentes.