Melissa Paredes responde a Magaly Medina: “No tiene autoridad moral para hablar de hijos”

Melissa Paredes le respondió con un fuerte mensaje a Magaly Medina luego de que la conductora la acusara de chantajear a Rodrigo Cuba con iniciar un proceso judicial y que su hija pase por la cámara Gesell. La modelo no soportó más los ataques de la presentadora y respondió de forma contundente a través de sus historias de Instagram.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre Magaly Medina?

Desmintió la versión de Magaly Medina. “Acaba de decir que yo uso a mi hija para amenazar, para no sé qué. Señora, ubíquese. Para empezar, le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga del canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar. Yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver”, expresó la actriz de “Dos hermanas”.

Le hizo advertencia a Magaly Medina

Le advirtió a la conductora de “Magaly TV, la firme” que no se meta en su caso con Rodrigo Cuba y la acusó de generar rating en su programa a costa de sus malos comentarios.

“Yo no uso a mi hija para ningún tema, porque para empezar yo no (tengo) ningún proceso que haya abierto hasta el día de hoy. Así que mucho cuidado con lo que usted está diciendo , con lo que está insinuando porque la verdad ya me cansé de estar callada, ya me cansé de ser su títere y haga rating conmigo, ya deje de hablar de mí , por favor”, agregó Melissa Paredes.

PUEDES VER Melissa Paredes arremete contra Jorge Cuba y le pide encargarse de sus asuntos legales

Asimismo, aseguró que Magaly Medina “no tiene autoridad moral ni cara para hablar de hijos”. Esto, en referencia al hijo de la presentadora, Gianmarco Mendoza Medina.