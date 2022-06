Juliana Oxenford volvió a ver a su hermana Lucía pese a las diferencias y se tomaron foto juntas

Volvieron a verse. La periodista Juliana Oxenford y su media hermana Lucía Oxenford se juntaron tras mantenerse alejadas una de la otra debido a las muchas críticas que se lanzaron públicamente.

Lucía Oxenford mostró fotos de la boda de su hermano, evento familiar en el que vio a la conductora de televisión. La intérprete retrató el momento en una instantánea en Instagram.

“Se casó mi hermano Manu, el único de cuatro hermanas; se casó con Andrea, una chica increíble. No comparto más fotos por respeto a su intimidad, pero quería compartir un poquito de esta celebración tan linda”, dijo la hija de Yvonne Frayssinet.

En la imagen compartida se puede apreciar a toda la familia reunida, incluyendo al padre de la comunicadora y de la modelo: Marcelo Oxenford. Pese a que posaron unidas en esta instantánea, luego se dejaron ver con su hermano, pero por separado.

Juliana y Lucía Oxenford liman asperezas por boda de su hermano. Foto: LucíaOxenford/Instagram

¿Cómo nace la enemistad de Juliana y Lucía Oxenford?

Pese a que son medias hermanas, es conocido que no se llevan bien. Se presume que la enemistad habría nacido en el 2017, cuando la periodista causó polémica al culpar a su padre de haberla “abandonado” cuando tenía seis años.

“Tengo un sentimiento muy arraigado de abandono. Me dejó mi padre, se murió mi novio y me separé del papá de mi niña”, declaró Juliana a Trome en ese tiempo.

A pesar de esto, Marcelo Oxenford salió a defenderse diciendo que no entendía la actitud de la periodista y negando en todo momento haber sido el responsable de que su relación se volviera “espantosa”, término utilizado por Juliana.

“Lo que me indigna es que mi hija diga que la abandoné. Jamás la abandoné ¡Nunca! Si bien no la ayudé con plata, porque ella trabajaba, la apoyé mucho con afecto. Cuando ella me necesitó, y se sintió mal, yo estuve a su lado”, señaló el destacado actor en el 2017.

Juliana Oxenford tuvo muchos problemas públicos con su padre, Marcelo Oxenford, en el pasado. Foto: JulianaOxenford/Instagram

Luego del escándalo, la actriz salió a defender a su padre y arremetió contra su media hermana por hablar públicamente sobre los problemas familiares que tienen.

“Todos tenemos problemas, pero estos se arreglan en cuatro paredes, no con un micro o sentada en un programa, a menos que tengas la necesidad de que todos te escuchen y te miren”, declaró la también conductora de espectáculos.

¿Cómo es la relación entre Juliana y Lucía Oxenford actualmente?

Magaly Medina le preguntó a la periodista cómo era su relación con Lucía Oxenford en el 2020, cuando ingresaba a la conducción de ATV, y ella confirmó que la enemistad seguía latente.

“No quiero hablar de gente con la que definitivamente no tengo relación. Un montón de veces me han preguntado por qué no tengo relación con mi familia, pero, escúchenme, la familia puede estar unida sin seguir el concepto básico”, explicó la comunicadora.

Lucía Oxenford salió en defensa de su padre luego de las declaraciones de su media hermana, Juliana. Foto: LucíaOxenford/Instagram

Estas respuestas fueron la mecha que Lucía necesitaba para contestarla a su hermana a través de las redes sociales y, con ello, negar que ella fuera la causante de sus problemas.

“Yo estoy bien tranquila donde estoy, por terminar mi carrera, así que sus ‘no eres nadie’ se los pueden ir tragando, mi vida es otra. No necesito de gente hipócrita y malintencionada en mi vida (…). Yo sí soy transparente con la mía”, dijo Lucía en Twitter.

PUEDES VER:

Juliana Oxenford celebra condena a John Kelvin: “Pónganse las pilas siempre”

Juliana Oxenford se sumó a la lista de personajes que se pronunciaron sobre la sentencia de 21 años de pena privativa de la libertad a John Kelvin tras haber sido hallado culpable de los delitos de violencia física y violación sexual en agravio de su expareja Dalia Durán.