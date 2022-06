Jessica Newton vuelve a defender a Alessia Rovegno tras duras críticas de Magaly Medina

Desde que Alessia Rovegno fue presentada como una de las candidatas para el Miss Perú, la joven modelo ha recibido fuertes críticas desde las redes sociales y especialmente de Magaly Medina. La conductora cuestionó que la pareja de Hugo García sea la principal favorita al asegurar que no reúne las condiciones para representar al Perú en el concurso mundial.

Ante ello, Jessica Newton salió en defensa de la hija de Bárbara Cayo durante un enlace con “Amor y fuego”. La organizadora de este tipo de certámenes señaló que su examiga no tiene el conocimiento necesario para opinar sobre la idoneidad de las concursantes.

Jessica Newton defiende nuevamente a Alessia Rovegno

La madre de Cassandra Sánchez de La Madrid también señaló que hay cierto tipo de mal intención por parte de Magaly Medina. Por tanto, asegura que no toma con importancia los comentarios que carezcan de buena fe.

“ Quien resulte electa tendrá todo mi apoyo, pero no existe razón alguna para que uno ataque a una persona tan malintencionadamente (...) No creo que a pesar de ese aparente conocimiento que hay de muchas personas, que creen que pueden manejar el tema de las mises, los comentarios nunca me han tomado mucha importancia cuando son de alguien que no tiene dos cosas: conocimiento del tema y buenas intenciones ”, indicó.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Alessia Rovegno?

La semana anterior, Magaly Medina criticó no solo el desenvolvimiento personal de Alessia Rovegno, sino también su belleza. Según la presentadora, la apariencia de la concursante no destaca entre las demás, por lo que cuestionó abiertamente su favoritismo.

“La veo de una belleza bastante normal, la chica es guapa, pero la veo de una belleza no extraordinaria. Asumo que, como ella, en los concursos de belleza hay cientos, deberíamos aquí en el Perú llevar a una verdadera belleza”, aseguró.