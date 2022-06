Federico Salazar y Verónica Linares se pronunciaron después de que la selección peruana perdiera el repechaje ante Australia por la clasificatoria al Mundial Qatar 2022. Este martes 14 de junio, durante la transmisión de “América noticias”, los conductores expresaron su tristeza por la derrota nacional y hablaron sobre la posibilidad de que Ricardo Gareca continúe como DT de la Blanquirroja.

Ambos periodistas coincidieron en que el argentino debería seguir como entrenador de la Bicolor, puesto que no hay otra persona que pueda lograr lo que él ha hecho con el equipo nacional durante los últimos años.

Las emotivas palabras de Federico Salazar y Verónica Linares

“A mí me queda claro que el señor Ricardo Gareca no debería irse porque lo ha conseguido con la selección, no habrá otra persona que pueda hacerlo“, expresó inicialmente Federico Salazar.

Ante estas declaraciones, su compañera Verónica Linares añadió: “Nosotros nos manifestamos totalmente a favor de que se quede para continuar el proceso. Hoy ya se tiene que estar pensando de acá a cuatro años y planificarlo mes por mes”.

Finalmente, la comunicadora recalcó que la hinchada peruana debe seguir apoyando a la Bicolor y a Gareca. “Nos han dado muchas alegrías, así que hay que recordar eso”, expresó.

Esposa de Gareca impresionada por hinchada peruana

En una entrevista para América TV, la esposa de Ricardo Gareca se mostró muy contenta por el apoyo de los hinchas peruanos a Ricardo Gareca y a los demás integrantes de la Blanquirroja en los últimos tiempos.

“Es una felicidad. Desde que llegó, fue todo creciendo y muy hermoso. La gente es muy cálida, son hermosos... Es increíble la cantidad de gente que viene, que nos sigue, que sigue a la selección”, manifestó Gladys Hartintegui, quien estuvo en Qatar alentando al equipo nacional en el encuentro futbolístico contra Australia.